PopUp Dining

Mit Kochweltmeister Kevin Micheli

Kevin Micheli präsentiert das erste Mal am 14. und 15. Juni seine Signature Dishes und zaubert Weltgerichte in die Gugumucks Gartenbar. Der 31-jährige hat trotz seines jungen Alters bereits international für Furore in der Koch-Szene gesorgt. Zu seinen Titeln zählen Staatsmeister, Kochweltmeister 2013 und “Gault-Millau Newcomer of the year 2014”Tauchen Sie in eine neue Welt ab und lassen Sie sich einen Abend lang kulinarisch auf höchstem Niveau verwöhnen!

Info DAS EXKLUSIVE CLUB-PACKAGE BEINHALTET: 2 Tickets für das Abendessen am 14. oder 15. Juni

inkl. Meet&Greet mit Kevin Micheli

Welcome Drink direkt in der Küche

Flasche Wein zum Dinner

