Schüsse in Schule in Bremerhaven, eine Verletzte

In einer Schule in Bremerhaven in Deutschland ist heute geschossen worden. Ein Mensch ist dabei verletzt worden. Der mutmaßliche Täter ist festgenommen worden.

In einem Gymnasium im deutschen Bremerhaven sind am Donnerstagmorgen Schüsse gefallen. Ein Mensch sei verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach handelte es sich um eine Frau. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar.

Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden, gab die Polizei in einer ersten Stellungnahme bekannt. Bei der verletzten Person handelte es sich demnach „NICHT um einen Schüler/eine Schülerin“, wird betont.

Die Schüler würden sich mit ihren Lehrkräften in ihren Klassenräumen befinden. "Die Polizei hat die Lage vor Ort unter Kontrolle. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an“, heißt es.

(APA/Red)