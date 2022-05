First Vienna FC, das Comeback des Kultklubs

Nach Insolvenz und Zwangsabstieg hat sich Österreichs ältester Fußballverein neu aufgestellt. Nun stehen die Döblinger vor dem Sprung zurück in den Profifußball – ein lang ersehntes Erfolgskapitel auf der Hohen Warte.

Sogar Mario Kempes hat eine Videobotschaft geschickt. „Egal ob ein gutes, schlechtes oder durchschnittliches Spiel, wichtig ist nur, dass sie aufsteigen. Ich drücke fest die Daumen“, richtete der argentinische Weltmeister und Torschützenkönig von 1978 seinem Ex-Klub (1986-87) aus.

Dank des First Vienna Football-Clubs bewegen die letzten Runden der heimischen Regionalliga Ost auch in Übersee. Immerhin steht der älteste Fußballverein Österreichs vor der Rückkehr in den Profifußball. Schon ein Unentschieden am Freitag beim ASK-BSC Bruck an der Leitha (19 Uhr) würde den Meistertitel und den Aufstieg in die 2. Liga besiegeln. Auch der in New York lebende Geoffrey Hoguet, Nachfahre von Vienna-Pate Freiherr Nathaniel Meyer von Rothschild, versicherte seine Sympathien („Gemma Vienna!“).