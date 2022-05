First Vienna FC, das Comeback des Kultklubs

Blau-Gelb will zurück in die Bundesliga.

Nach Insolvenz und Zwangsabstieg hat sich Österreichs ältester Fußballverein neu aufgestellt. Nun stehen die Döblinger vor dem Sprung zurück in den Profifußball – ein lang ersehntes Erfolgskapitel auf der Hohen Warte.

Wien. Sogar Mario Kempes hat eine Videobotschaft geschickt. „Egal ob ein gutes, schlechtes oder durchschnittliches Spiel, wichtig ist nur, dass sie aufsteigen. Ich drücke fest die Daumen“, richtete der argentinische Weltmeister und Torschützenkönig von 1978 seinem Ex-Klub (1986-87) aus.

Dank des First Vienna Football-Clubs bewegen die letzten Runden der heimischen Regionalliga Ost auch in Übersee. Immerhin steht der älteste Fußballverein Österreichs vor der Rückkehr in den Profifußball. Schon ein Unentschieden am Freitag beim ASK-BSC Bruck an der Leitha (19 Uhr) würde den Meistertitel und den Aufstieg in die 2. Liga besiegeln. Auch der in New York lebende Geoffrey Hoguet, Nachfahre von Vienna-Pate Freiherr Nathaniel Meyer von Rothschild, versicherte seine Sympathien („Gemma Vienna!“).

Der Durchmarsch in die 2. Liga wäre wieder einmal ein Erfolgskapitel in der so wechselvollen Geschichte des Kultvereins. Was seit der Vienna-Gründung am 22. August 1894 geschah? Triumph im Mitropacup 1931 (Vorläufer des Europacups), sechs Meistertitel, der bisher letzte allerdings 1955, drei Cupsiege, zwei Uefa-Cup-Teilnahmen in den 80er-Jahren.

Der Tiefpunkt

Doch nachdem „El Matador“ Kempes auf der Hohen Warte gezaubert hatte, verabschiedete sich die Vienna 1992 endgültig aus der höchsten Spielklasse. Ein Highlight war noch der Einzug ins Cupfinale (1997), 2001 stieg man in die Regionalliga ab. Ein zwischenzeitliche Rückkehr in die 2. Liga endete bald, 2017 folgte mit dem Tod von Hauptsponsor Martin Kristek der bisherige Tiefpunkt: Nach Insolvenz und erfolglosem Rechtsstreit mit dem ÖFB verbannte ein OGH-Urteil die Vienna in die 2. Landesliga (fünfte Leistungsstufe).

Der Zwangsabstieg bedeutete auch einen Neuanfang – eng verbunden mit dem Namen Markus Katzer. Der frühere Rapid-Profi begleitete den Weg zurück als Spieler, Spielertrainer und später als Sportdirektor. Einziger größerer Rückschlag war der pandemiebedingte Abbruch der Wiener Stadtliga vor zwei Jahren, der eine weitere Saison Viertklassigkeit bedeutete.

In der Regionalliga Ost dominierte die Vienna aber auf Anhieb. Katzers bisheriges Erfolgsrezept: Eine junge, aber sattelfeste Defensive rund um Abwehrchef Noah Steiner (nur fünf Gegentreffer in der bisherigen Frühjahrssaison), verstärkt mit Ex-Nationalteam-Goalie Andreas Lukse, dazu neuerdings bundesligaerprobte Spieler wie Lukas Grozurek oder Deni Alar, die auch im Kampf um den Aufstieg die Nerven behalten sollten. Für die wichtigen Tore sorgte bisher Mario Konrad, Viennas Altmeister im Sturmzentrum.

Derby-Fest zum Abschied

Ein beachtlicher Kader also, dirigiert vom erst 28-jährigen Trainer Alexander Zellhofer (Sohn von Ex-Austria-Coach Georg Zellhofer). Ein Kader vor allem, der auch in der 2. Liga Akzente setzen kann. Dort würde Sportdirektor Katzer die Mannschaft verjüngen wollen, die Vienna als Ausbildungsverein positionieren. Mittel- bis langfristig will der Verein – Hauptsponsor ist inzwischen die Uniqa-Versicherung – in die Bundesliga.

Fürs Erste aber wartet heute die möglicherweise schon entscheidende Auswärtspartie in Bruck an der Leitha. Spätestens eine Woche danach könnte der Aufstieg dann mit einem wahren Fußballfest gefeiert werden. Der Spielplan entpuppt sich als perfektes Drehbuch, die Vienna könnte sich in der letzten Runde ausgerechnet mit dem „Derby of Love“ gegen den Wiener Sport-Club von der Regionalliga verabschieden. Noch dazu zuhause auf der Hohen Warte. Die Döblinger Haupttribüne ist längst ausverkauft, es wird schließlich das wohl letzte Wiener Derby dieser Art für eine Weile sein.[SIIH8]

(joe)