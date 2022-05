Wann gewinnt Dominic Thiem endlich wieder?

Am Sonntag starten die French Open, das wichtigste Tennis-Sandplatzturnier des Jahres in Paris. Doch während Dominic Thiem auf seinen ersten Sieg nach dem Comeback wartet, blickt die ganze Welt auf den Spanier Carlos Alcaraz. Wie groß sind die Chancen des 19-Jährigen, das Turnier zu gewinnen und woran scheitert Thiem gerade? Darüber spricht in dieser Folge Tennis-Experte Christoph Gastinger mit Köksal Baltaci.

Schnitt: Audiofunnel/Alexander Weller