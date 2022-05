Rihanna und A$AP Rocky sind Eltern geworden

Bereits vergangene Woche soll Sängerin Rihanna ihr erstes Kind zur Welt gebracht haben. Ein Instagram-Post lässt bisher auf sich warten, ebenso wie der Name des Babys.

Sängerin Rihanna und ihr Freund A$AP Rocky haben Medienberichten zufolge ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Das Baby, ein Bub, sei bereits am 13. Mai in Los Angeles geboren, berichtete das Promi-Portal „TMZ“ am Donnerstag. Der Name des Neugeborenen ist bisher nicht bekannt.

Die 34-jährige Sängerin von zahlreichen Hits, etwa „Diamonds“ und „Umbrella“, hatte ihre Schwangerschaft Ende Jänner via Instagram öffentlich gemacht. Dafür ließ sie sich von einem Fotografen mit einem pinken, über ihren kugelrunden Bauch geöffneten Mantel ablichten. Während ihrer Schwangerschaft machte Rihanna immer wieder mit exaltierten Look auf sich aufmerksam - und wurde dafür gefeiert. Im April zierte sie auch das Cover der US-amerikanischen Vogue.

„Liebe meines Lebens“

Liiert sollen die auch als Unternehmerin erfolgreiche Rihanna und der Rapper A$AP Rocky bereits seit geraumer Zeit sein. Öffentlich gemacht haben sie ihre Beziehung aber erst im vergangenen Jahr. Seitdem machen sie aus ihrer Liebe keinen Hehl mehr. Im Mai 2021 bezeichnete A$AP Rocky, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, Rihanna gegenüber dem Magazin „GQ“ als die Liebe seines Lebens. Die Frage, ob er bereit für die Vaterrolle sei, bejahte er mit klaren Worten: „Ich glaube, ich wäre ein unglaublicher, bemerkenswerter, alles in allem, toller Vater.“

Zuletzt sorgte der 33-Jährige aber für Negativ-Schlagzeilen. Erst im April wurde er am Flughafen von Los Angeles wegen des Vorwurfs festgenommen, im vergangenen November auf einen Bekannten geschossen und diesen dabei leicht verletzt zu haben. Der Musiker befindet sich gegen Kaution auf freiem Fuß.

(APA)