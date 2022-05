Synthesizermeister Vangelis ist tot

Der griechische Komponist, bekannt für Filmmusik, ist 79-jährig gestorben. Viel von Vangelis klingt nach New Age, aber er musizierte auch ohne esoterischen Touch.

Eigentlich hieß er Evangelos Odysseas Papathanassiou, doch als Vangelis publizierte er eine Menge von Platten mit fantasievollen Titeln wie „Heaven And Hell“, oder „Juno to Jupiter“, zeichnete für die Soundtracks unzähliger Filme verantwortlich.

Für die so süffige wie zischende Musik für „Chariots of Fire“ („Die Stunde des Siegers“, Sportlerfilm von 1981) erhielt er den Oscar, das gravitätische Klavierthema kennt man einfach. Die Hymne der Fußball-WM 2002 war von ihm, Unterwasser-Dokus von Jacques Cousteau begleitete er mit sanften Klängen. Vangelis wollte eigentlich Maler werden und studierte an der Akademie in Athen. Die Musik brachte er sich selbst bei.

Außerdem schuf er die Musik zu „Blade Runner“ oder auch „1492 - Die Eroberung des Paradieses“ und „Die Bounty“.

Begonnen hatte er mit der Beatband Forminx, 1968 zog er nach Paris und gründete die Band Aphrodite's Child mit Demis Roussos und Lucas Sideras. Das Konzeptalbum „666“, textlich angelehnt an die Offenbarung Johannis, ist ein Klassiker des Progressive Rock. Vangelis spielte darauf Flöte, Percussion und Keyboards. Bald entdeckte er die Synthesizer für sich, doch im Gegensatz zu vielen Kollegen wie Keith Emerson entschied er sich nicht für die Firma Moog, sondern für Yamaha.



Viel von Vangelis klingt nach New Age, aber er musizierte auch ohne esoterischen Touch. So hatte er in den frühen Achtzigern mit Yes-Sänger Jon Anderson den Hit „I'll Find My Way Home“.





Vor allem in den letzten Jahren wurde er sehr öffentlichkeitsscheu. Er male viel und widme sich der Ikonenmalerei. 2019 gab Vangelis dann doch noch eines seiner seltenen Interviews: Der griechischen Zeitung "Kathimerini" gegenüber erklärte er auf die Frage nach elektronischer Musik und neuen Technologien: "Die Avantgarde steckt nicht in den Instrumenten, sondern im Menschen. Beispiel: Sie können einen Satz oder eine mathematische Gleichung mit dem Finger in den Sand schreiben und denselben Satz oder dieselbe Gleichung auf einem modernen Computer tippen. Die Bedeutung wird genau dieselbe sein."

Entsprechend zurückhaltend bewertete er die Entwicklung der Informationstechnologie. "Was die von Ihnen erwähnte künstliche Intelligenz betrifft, die in letzter Zeit in Mode gekommen ist, sehe ich keinen Grund, eine Maschine mit künstlicher Intelligenz zu verwenden, wenn ich mit einem Menschen arbeiten kann."

Zuletzt lebte Vangelis in Athen, dort ist er nun nach einer Covid-Infektion 79-jährig gestorben.

(tk)