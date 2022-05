Fortsetzung folgt: Wer übernimmt die Firma?

Johannes Mitterhuber ist Nachfolgeexperte bei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und hat in 14 Jahren bereits 675 Unternehmen durch Nachfolgeprozesse geführt. Der ehemalige Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Wels absolvierte berufsbegleitend Weiterbildungen in Familientherapie, systemischer Beratung und Coaching und war maßgeblich am Aufbau des Nachfolgeservices der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich beteiligt.

Die RLB OÖ hat 2007 als erste Bank ein Service zur Begleitung von Betriebsübergaben gestartet.