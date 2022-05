Mann in Norwegen verletzte mehrere Menschen mit Messer

In Südosten von Norwegen hat ein Angreifer offenbar wahllos auf Menschen eingestochen. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen.

In Norwegen hat ein Angreifer am Freitag mehrere Menschen mit einem Messer verletzt. Mindestens drei Menschen seien bei dem Vorfall im Südosten des Landes verletzt worden, einer von ihnen schwer, teilte die norwegische Polizei mit. Sie nahm demnach einen Verdächtigen fest. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete von mindestens vier Verletzten, wovon eine Person in kritischem Zustand sein soll.

Der Angreifer hatte ersten Erkenntnissen zufolge "wahllos" auf Menschen eingestochen, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Zu seinem möglichen Motiv äußerte sie sich zunächst nicht. Schauplatz des Messerangriffs war laut Reuters der Ort Numedal im Südosten des skandinavischen Landes.

