Sommerfrische für alle: Neue Ideen für den Schneeberg

Hauptbild • Natur, Kultur, Logistik, all das soll die Gestaltung neu und kompakter einfassen.

Diese kaiserliche Idee ist heute am Schneeberg noch spürbar. Und diese sollen neue gestalterische Projekte entlang der Zahnradbahn in die Zukunft schicken

Berge brauchen keine Architekten. Theoretisch. Berge bräuchten im Grunde nicht einmal Menschen. Trotzdem stehen auf Bergen Häuser. Auch ganz nahe dem höchsten Gipfel von Niederösterreich, den die Wiener liebevoll „Hausberg“ nennen. Auf dem Schneeberg spürt man alles, was man sich von „Alpen“ erwartet, deutlich. Gleichzeitig aber blickt man weit ­hinaus auf den Neusiedler See. Hier herauf kam in den letzten Monaten der Architekt Dominik Aichinger regelmäßig. Vor allem auch mit einer Agenda: Gestalterisch und räumlich frisch einzufassen, was baulich ein wenig ausgefranst war über die Jahrzehnte, so ganz ohne Konzept. An jenem Punkt, an dem die „Salamander“- oder die historischen Züge ausschnaufen, nachdem sie vom Tal in Puchberg hinaufgeklettert sind.

Hier enden die Schienen zwar, aber Aichinger wälzt mit Hubert Resch, dem Geschäftsführer der Schneebergbahn, trotzdem Ideen, um ganz neue zu legen. In eine nachhaltige touristische Zukunft nämlich. Und wie bei vielen „Bau“-Projekten, bei denen sich Interessens­lagen dicht überlappen wie mitten in der Großstadt Wien, baut man zunächst am besten eines solide aus: die Gesprächsbasis zu den einzelnen Akteuren.

Kulturerbe

Seit 1897 nützt die Schneebergbahn den wahrscheinlich letzten „Zeh der Alpen“, so nennt ihn Aichinger, um Menschen weit hinaufzubringen – in manchen Jahren sind es fast 100.000. Oben liegt eine Gegenwelt, die alles konterkariert, wovor die Wiener schon damals flüchteten: Lärm, Stress, Dreck und Dunst. Auch eine Sternwarte hätte es beinah hierher verschlagen. Denn die Luft machte schon um 1900 die Astronomen rund um Wien blind für den Nachthimmel. Geblieben vom jenem Projekt ist aber lediglich das „Elisabeth-­Kircherl“. Vom kaiserlichen Gestus „Sommerfrische für alle“ dagegen umso mehr, architektonisch und technisch ebenso. Allein der Bau der Schneebergbahn war eine Ansage, die Kräfteverhältnisse von Mensch und Natur neu zu ordnen: Vor allem, weil man dafür extra eine Lokomotive erfinden musste, die die Steigung auch bewältigt. An der Bergstation trotzen auch ein paar Gebäude den Kräften der Natur. Auch wenn es dem Berghaus Hochschneeberg schon in den ersten Jahren die Holzbalkone weggerissen haben dürfte, wie Architekt Dominik Aichinger erzählt.

Ein Prunkstück: Das Berghaus Hochschneeberg wurde vom Büro Fellner & Helmer 1898 fertigestellt. Norbert Philipp

Zur Eröffnung 1898 war der Kaiser trotzdem angereist. Ob er hier auch genächtigt hat, ist ungewiss. Jedenfalls soll er sich über den Nebel beklagt haben. Und alte Fotos im Haus zeigen Franz Joseph I. mit Johann Panhans, der das Hotel anfangs betrieb. Eines der Zimmer heißt heute noch Kaiserzimmer. Den Bauplatz haben die Menschen dem Berg mit Dynamit abgetrotzt. Damit das in seiner Zeit europaweit berühmte Büro Fellner & Helmer ein Haus hinstellen konnte, nachdem es in Europa fast 50 andere Prachtstücke verwirklicht hatte, vor allem Theater- und Opernbauten, in Wien etwa das Volkstheater oder die Universitätssternwarte. Stilistisch stellten sich Fellner & Helmer die Typologie „Berghotel“ wie ein „Schweizer Alpenchalet“ vor. Und jetzt, fast 125 Jahre danach, soll die gestalterische und kreative Kraft der Architektur wieder vehementer wirken. Vor allem auch, weil hier bislang eher ungesteuert einiges aufeinandertrifft: Natur- und Kulturraum etwa. Oder auch die romantisierte Sehnsucht nach Erlebnis und ganz banale Notwendigkeiten, die sich nicht so leicht dramatisieren lassen wie schöne Ausblicke. Dazu gehört etwa die Logistik. Schließlich wollen nicht nur Menschen nach oben. Ebenso das, was sie später auf den Hütten verzehren. Und was sie übrig lassen, muss wieder hinunter. Auch diese Anforderungen hat Aichinger auf dem Schneeberg gestalterisch neu aufgeräumt.

Die Kunst der Ankunft

Der Berg selbst genügt sich selbst. Er ist das Spektakel. Und der Aufstieg mit der Zahnradbahn natürlich. „Da braucht es keine zusätzlichen Videoinstallationen oder ähnliche Inszenierungen mehr“, sagt Hubert Resch. Und Dominik Aichinger braucht manchmal sogar nicht einmal den Zug hinauf. Einmal ist er schon von Wien, vom Hermannskogel, bis hier auf den Gipfel gelaufen. Tatsächlich. „Vom höchsten Punkt Wiens zum höchsten Niederösterreichs“, erzählt der Architekt.

Kein Wunder, dass er dem Weg manchmal gern besonders viel Aufmerksamkeit schenkt. „Manchmal ist der Weg einfach nur Weg“, sagt Aichinger. Und der beginnt konzeptiv beim Thema Schneeberg für ihn auch schon dort, wo man ihn dann und wann zum ersten Mal sieht. Aus den Fenstern der Flugzeuge in Wien Schwechat etwa. In jenen der Zuggarnituren, die in Richtung Puchberg rollen, blitzt des Schneebergs breite weiße Flanke auch immer wieder auf. So gerät die Fahrt bis zur Zahnradbahn selbst schon zum Erlebnis. Dazu zitiert Aichinger gern den Begriff „Customer Journey“, aus dem Marketing-Sprech-Wörterbuch. Eine Reise, die Erwartungen und Sehnsüchte noch dramaturgisch zuspitzen kann. Vor allem dann, wenn – wie geplant – dereinst Züge mit Wasserstoff betrieben direkt von Wien eintrudeln sollen. An jenem Punkt, an dem die Architektur extra gefordert ist: besonders, wenn sie das „Ankommen“ beschwören will. Am Bahnhof Puchberg haben sich dazu ein paar Ideen Aichingers schon zu Entwürfen konkretisiert. „Hier soll der Schneeberg visuell gleich präsent sein, wenn man ankommt, das war uns wichtig“, erzählt Aichinger. Da darf sich der mächtige Berg dann schon vom Zug aus präsentieren wie auf einem Filmplakat, das die Natur dramatisch in die Landschaft gepinselt hat.

Der Bahnhof und der Platz davor, sie sollen vom Ort des Transits zum Ort des Bleibens werden, ein „Ortsplatz“ soll entstehen. Vor allem auch für jene Besucher, die zuvor die dünne Luft oben geatmet haben. Bislang fühlte sich der öffentliche Raum rund um den Bahnhof ja vornehmlich für eine Frage zuständig: Wo soll man sein Fahrzeug abstellen? Schon das sei heute eher ein anachronistischer Ansatz, meint Klima­ticket-Besitzer Aichinger. Ein „Shared Space“-Konzept soll den Bahnhof mit dem Teich verbinden, den man damals für seinen Bau ausgehoben hat. Von Terrassen und der Promenade rundherum aus soll er sich ästhetisch für die Besucher neu erschließen.

Dabei wollen Aichinger, die Schneebergbahn und die Gemeinde Puchberg noch andere Potenziale aufschließen. Auch um eine Haltung und Erkenntnis zu unterstützen: „Dass die Schneebergbahn längst kein Transportunternehmen mehr ist, sondern ein Tourismusunternehmen“, wie Hubert Resch bekräftigt. Die ÖBB haben sich ohnehin schon 1997 zurückgezogen. Seitdem managt die Schneebergbahn, als Teil der Növag, ihre kleine, imposante Welt selbst. Sie reicht von der Werkstätte und Remise bis auf 1800 Meter. Und in dieser Welt gießen sich die Mitarbeiter so manche Ersatzteile der historischen Loks selbst in der eigenen Schmiede. Denn an Sonn- und Feiertagen glühen regelmäßig um vier Uhr früh die Kohlen: damit der „Nostalgie-Zug“ auch pünktlich um 10 Uhr 50 abdampfen kann in Richtung Gipfel. Spätestens dann wird klar, dass die Schneebergbahn nicht nur Menschen auf den Berg befördert. Sondern auch ein ganz bestimmtes Gefühl, ein idenitätsstiftendes sogar, von einer Generation zur nächsten: einfach einmal am höchsten Berg Niederösterreichs gewesen zu sein, den Schneeberg „erlebt“ zu haben.