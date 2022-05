Mehr Resilienz! Aber wie?

Drucken

Hauptbild • Die Arbeitsbedingungen auf See sind oft miserabel. • (c) Heilke Heller/Ullstein/Getty Images

Lieferketten sind miteinander verflochten – wer die Kontrolle innehat, ist oft nicht ersichtlich, eine Störung in einem kleinen Bereich hat riesige Auswirkungen. Änderungen anzustoßen ist sehr schwierig, da die Konsequenzen kaum verstanden werden, meint WU-Professorin Tina Wakolbinger.

Lieferketten sind die Lebensadern der Wirtschaft. In der Vergangenheit wurde ihnen von Konsumenten meist wenig Beachtung geschenkt, doch wie leicht diese Netzwerke, die einen Ausgleich zwischen Schwankungen im Angebot und der Nachfrage schaffen sollen, aus dem Takt zu bringen sind, und welche Auswirkungen dies haben kann, haben die aktuellen Krisen gezeigt: Zuerst hat Covid-19 zu starken internationalen Verwerfungen geführt und in der Folge zu steigenden Preisen und reduzierter Verfügbarkeit vieler Güter. Die Wirkungen von verzögerten oder ausbleibenden Lieferungen, z. B. im Bereich der medizinischen Hilfsgüter, wurden breit diskutiert, man analysierte Maßnahmen zur Steigerung regionaler Produktion, zur Erhöhung der Resilienz der Lieferketten und zur gesteigerten Autarkie. Derzeit rücken vor allem Störungen durch Sanktionen und Beschränkungen in der Produktion und im Transport und ihre weltweiten Auswirkungen in den Fokus der Aufmerksamkeit.



Es stellt sich die Frage, wie die aktuellen Lieferketten entstanden sind, ob Entscheidungen, die in der Vergangenheit gefällt wurden, zu systematischen Fehlentwicklungen geführt haben, ob es dazu Alternativen gibt oder geben sollte, und ob es Aufgabe der Politik ist, gewissen Entwicklungen gegenzusteuern. Auch die Rolle der Konsumenten findet immer stärkere Beachtung. Diese Diskussion ist wichtig, und in vielen Bereichen gibt es Verbesserungspotenzial. Leider werden diese Fragestellungen oft nur aus einem eingeschränkten Blickwinkel betrachtet, etwa dem der Versorgungssicherheit für ein einzelnes Gut oder dem einer Industrie eines Landes oder einer sozioökonomischen Gruppe und ihrer Bedürfnisse. Auswirkungen, die darüber hinausgehen, werden ausgeblendet. Während die Risiken der globalen Lieferketten derzeit stark im Fokus sind, werden die Vorteile, die dadurch über lange Zeit generiert wurden, häufig nicht ausreichend betrachtet.