Ein archaisches Gen steuert unsere Sinne

Was Mantel- und Wirbeltiere gemeinsam haben.

Unsere Sinne (und unser Sinn) sind im Kopf konzentriert. Einen solchen haben wir wie alle Wirbeltiere – im Gegensatz zu den Schädellosen, die einen weit weniger prominenten Unterstamm der Chordatiere bilden. Das sind alle Tiere mit Rückgrat oder einer Vorform davon, der Chorda. Ihr dritter Unterstamm sind die Manteltiere, die als Erwachsene auf dem Meeresboden sesshaft sind und wie Pflanzen anmuten. Als Larven aber schwimmen sie herum und haben eine Chorda.



Kopf haben sie keinen. Aber ein Gen namens Hmx, das auch die Wirbeltiere haben. Bei diesen steuert es die Entwicklung von Nervenknoten im Kopf, die für alle dort angesiedelten Sinnesorgane wichtig sind.

Genabschnitte ausgetauscht

Was steuert es bei den kopflosen Manteltieren? Ebenfalls die Entwicklung von sensorischen Nervenzellen, allerdings am anderen Ende des Körpers, am Schwanz. Das untersuchte ein Team mit Alessandro Pennati (Zoologie, Uni Innsbruck) durch gentechnische Experimente an Manteltieren der Art Ciona intestinalis. Und an ganz primitiven Wirbeltieren: Neunaugen. Zwischen diesen Arten ließen sich ganze Abschnitte von Hmx austauschen, fast ohne dass die Funktion beeinträchtigt wurde (Nature).



Hmx ist eben ein „zentrales Gen, das über die Evolution hinweg konserviert wurde“, sagt Pennati: Vermutlich hatten schon die gemeinsamen Ahnen von Wirbel- und Manteltieren ein solches Gen. Man kann sich diese Ahnen wie Larven von Manteltieren vorstellen. Noch kopflos, aber schon mit Genen, die bei ihren Nachkommen die Köpfe prägen sollten. (tk)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.05.2022)