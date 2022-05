Iga Swiatek und die Evolution des Damentennis

Die erst 20-jährige Nummer eins gewinnt nicht nur schnell und effizient, mit ihrer Spielweise hebt die scheinbar unschlagbare Polin gerade ihren Sport auf ein ganz neues Level.

Paris/Wien. Unaufhörlich feuerten Generationen von Tennisspielerinnen ihre schnörkellos geraden und immer härter werdenden Vor- und Rückhandbälle von der Grundlinie ab – und schafften es mit diesem Rezept seit den frühen 1990er-Jahren reihenweise zur Nummer eins im Damentennis. Ausnahmen gab es nur wenige, der Ball-Beschuss der Williams-Schwestern, von Davenport, Capriati, Scharapowa, Azarenka, Plíšková und Co. war das Maß aller Dinge.



Doch so sehr wie die erst 20-jährige Iga Swiatek in dieser Saison hat noch keine Nummer eins die Tenniswelt dominiert. Die Art und Weise, in der die scheinbar unschlagbare Polin von Sieg zu Sieg eilt – mittlerweile sind es 28 in Folge –, hat aber nichts mehr mit diesen alten Erfolgsrezepten zu tun. Vielmehr führt sie die Evolution des Damentennis an – und noch kann ihr niemand so recht folgen.