Doch kein Schnappschuss eines Aquariums

Steirische Wissenschaftler sind den Geheimnissen der Artenvielfalt auf der Spur und machen in der Mitte Afrikas viele Entdeckungen.

Auf den ersten Blick nimmt man ganz kurz an, da habe jemand sein Aquarium fotografiert. Aber der erste Anschein trügt; wie so oft. „Cyathopharynx furcifer“ ist nicht nur schwer aussprechlich, sondern eine kleine Sensation. Das Fischlein ist einer der mehr als 250 Buntbarsche, die im Tanganjikasee zu Hause sind.

Dieser afrikanische See im Grenzgebiet der Demokratischen Republik Kongo, Burundis, Tansanias und Sambias ist mehr als 650 Kilometer lang (eine größere Entfernung als von Vorarlberg ins Waldviertel), bis zu 1500 Meter tief und der zweitgrößte See der Erde. Im Nordosten des Sees, in Tansania, ist jener Nationalpark, in dem Jane Goodall in den 1960er-Jahren gelebt, Schimpansen beobachtet und dabei bahnbrechende Entdeckungen gemacht hat.