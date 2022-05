Wie die Barça-DNA in neuem Glanz erstrahlt

Barcelonas Fußballerinnen beleben das Erbe der Ära Pep Guardiolas. Längst nicht mehr nur in Spanien schaut die Konkurrenz diesen Ballstafetten staunend zu. Die Champions League soll heute das Kunstwerk auf Rasen krönen.

Turin/Wien. „Sie dominieren auf dieselbe Art und Weise, wie einst das Dreamteam oder es Peps Barça später getan hat.“ Xavi weiß, wovon er spricht. Barcelonas Hochzeit mit „Voetbal total“ unter Johan Cruyff in den 1990er-Jahren erlebte er als Nachwuchstalent in La Masia mit, die Tiki-Taka-Revolution unter Pep Guardiola, die von 2008 bis 2012 mit 14 Trophäen gekrönt wurde, schrieb er selbst im Mittelfeld mit. Inzwischen ist der 42-Jährige Cheftrainer der Männer und Zeuge davon, dass es nun die Fußballerinnen sind, die die legendäre Barça-DNA auf dem Platz zelebrieren und damit von Sieg zu Sieg eilen. „Wir haben ihnen zugeschaut, es ist magisch. Sie zeigen vor, wie man spielt und sich den Siegeshunger bewahrt, obwohl man im Vorjahr alles gewonnen hat. Sie sind ein Vorbild für das Männerteam.“



30 Siege in 30 Spielen, 159:11 Tore lautet in diesem Jahr die eindrucksvolle Bilanz des FC Barcelona Femení in der spanischen Liga, doch der Meistertitel könnte nur der Anfang sein. Heute (19 Uhr, live, YouTube-Stream, Dazn) soll im Juventus-Stadion von Turin gegen Olympique Lyon die Titelverteidigung in der Champions League gelingen. An der Favoritenrolle kratzte auch die 0:2-Niederlage im Halbfinalrückspiel in Wolfsburg nicht, die bislang einzige in dieser Saison, sie glich vielmehr einem kurzen Durchatmen nach der 5:1-Gala im Hinspiel. Mit dem Cup (Halbfinale gegen Real Madrid am Mittwoch) strebt Barça gar nach dem zweiten Triple in Folge.