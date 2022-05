Wolfgang Tillmans: „In London liegen die Nerven blank“

(c) Die Presse/Clemens Fabry

Instagrams Hierarchielosigkeit nahm er vorweg: Einer der berühmtesten Fotokünstler stellt im Mumok Wien aus – und traf sich mit der „Presse“.

Die Presse: Ihre Ausstellung ist ein Erfolg, noch nie hat sich im Mumok ein Katalog so gut verkauft, wurde mir gesagt, 900 Leute haben sich gestern zu Ihrem Vortrag angemeldet. Gern würde ich mit Ihnen aber über Ihr politisches Engagement reden.



Wolfgang Tillmans: Aber bitte nicht nur! In der Ausstellung ist viel Neues gelungen, das so viele sinnliche und direkte Erfahrungen ermöglicht!



Ich liebe Ihre All-over-Hängungen, wo sich alle Formate und Drucksorten mischen.