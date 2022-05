Was man in Nordeuropa Österreich voraushat

Finnland und Schweden sind für das Bündnis ein Jackpot. Woran das liegt, und was es dem Westen bringt.

Eine knappe Autostunde nördlich von Helsinki hallen Schüsse durch den Wald. Es riecht nach Pulverdampf. Alle paar Dutzend Meter taucht ein Schießstand auf. Dort visieren einige Schützen die Attrappen von Elchköpfen an, andere Zielscheiben. Mikko Klymäniemi empfängt den Gast aus Österreich, mit Sonnenbrille, Uniform in Camouflage-Farben, gelber Ordnerweste und Pistole. Klymäniemi ist Chef des örtlichen Verbands der Vereinigung finnischer Reservisten im Städtchen Mäntsälä.



Sein Verband zählte seit Jahresbeginn mehr als 40 Anmeldungen, sagt er zur „Presse“. Ein kräftiger Zuwachs angesichts der 300 bis 400 Mitglieder. Den Trend sehen die Leute am Schießstand in vielen Ortsverbänden. Ein Mann sagt, ihn habe der „Adrenalinkick“ zum Schießen gebracht, nicht die Weltlage. Aber Klymäniemi erklärt den Zulauf auch mit Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine: „Normalerweise schießen Reservisten bei Militärübungen etwa einmal in zehn Jahren scharf. Unsere Leute hier schießen durchaus zehn Mal im Jahr“, sagt der Finne, der wie 90 Prozent der Klubmitglieder Reservist ist.

Da knallten in Brüssel die Korken

An einen Angriff Russlands, wenn Finnland nun zur Nato geht, glaubt er nicht. Und es ist auch nicht so, dass ganz Finnland zu den Schießständen sprintet. Das wäre überzogen. Die Szene ist eher der Ausschnitt eines größeren Bildes. Es zeigt ein wehrhaftes Land, das seine Kräfte stetig trainiert. Als sich die Neutralen Finnland und Schweden also jüngst bei der Nato bewarben, knallten im Brüsseler Nato-Hauptquartier die Korken: Ein Beitritt dieser Nordeuropäer (Norwegen und Dänemark waren 1949 Mitgründer der Allianz) ist ein Jackpot. Im Zweifel nutzt der Nato die Erweiterung mindestens so viel wie den Finnen und Schweden. Das hat strategische Gründe (ein Blick auf die Karte genügt) und militärische: Finnland hat nur 5,6 Millionen Menschen, aber eine der im Mobilmachungsfall größten Streitmächte Europas, noch vor Ländern wie Deutschland, Großbritannien, Spanien. Das Arsenal ist außerdem modern und teils überraschend, dazu später.



Der Grund: Selbst nach dem Kollaps des Ostblocks wurde nicht maßlos abgerüstet, während sich andere in naiver Erwartung des „großen Friedens“ eine üppige Friedensdividende ausschütteten (was man mit dieser, also den Einsparungen im Militärbereich, seither gemacht hat bzw. wohin diese eigentlich versickert ist, ist indes eine andere Frage). Just Schweden war auch so ein Fall: Die einstige Großmacht, deren Truppen im Dreißigjährigen Krieg noch bis Niederösterreich und Vorarlberg vorstießen, die in den 1980ern fast eine halbe Million Mann und über 400 Jets mobilisieren konnte und bis 1972 ein Atomwaffenprogramm hatte, rüstete in den 1990ern stark ab, stoppte die Wehrpflicht, vernachlässigte das Militär (Försvarsmakten). Auf dem Tiefpunkt um 2010 herum schaffte man im Mobilmachungsfall weniger als 50.000 Mann, unter 100 Flugzeuge, und hätte sogar zwei bis drei Monate dafür gebraucht.