Admira steigt ab, Vienna steigt auf

Das 1:3 beim Lask ist eine schwere Enttäuschung für Admira, der Klub stürzt nach elf Jahren in der Bundesliga in die Zweitklassigkeit ab. Das 2:1 der Altacher gegen WSG Tirol rettet den Klassenerhalt der Vorarlberger. Bleibt Andreas Herzog in der Südstadt?

Bitter. Andreas Herzog ist vorerst als Bundesliga-Trainer in Österreich gescheitert. Admira muss nach elf Jahren den bitteren Gang in die zweite Liga antreten. Herzogs Elf verlor am letzten Spieltag der Qualifikationsgruppe beim Lask klar mit 1:3 und wurde noch von Altach abgefangen. Die Vorarlberger schafften mit dem 2:1 gegen WSG Tirol das nicht gänzlich Unerwartete – und den Klassenerhalt. Damit spielen nächste Saison mit Altach und Lustenau zwei Ländle-Klubs in der Bundesliga, haben West-Derbies Hochsaison.

Lask und Neo-Trainer Didi Kühbauer sicherten sich den zweiten Platz in der Qualifikationsgruppe und treffen am Montag im Europacup-Playoff auf WSG Tirol (19 Uhr, Sky).

Jubel in Döbling

Vienna steigt in die zweite Liga auf. Den Döblingern genügte am Freitag ein 0:0 in Bruck/Leitha, um den Aufstieg aus der Regionalliga Ost zu fixieren. Blau-Gelb kehrt nach dem Zwangsabstieg 2017 in die zweite Spielklasse zurück.

Nächste Woche Freitag steht zum Saisonabschluss noch das „Derby of Love" auf der Hohen Warte gegen den Wiener Sportclub (19 Uhr) an, welches nun zur absoluten Aufstiegsparty mutieren wird. Sportdirektor Markus Katzer fiel ein Stein vom Herzen. „Ich bin happy und extrem stolz auf unsere Mannschaft. Wir wollten aufsteigen und zugleich attraktiven Fußball bieten. Das ist uns gelungen. Insofern ist die Freude jetzt doppelt groß. Die hohe Dichte und die Qualität des Kaders und unsere Ersatzbank haben den Unterschied ausgemacht. In entscheidenden Situationen haben wir immer noch nachlegen können. Die Truppe hat großes Potential. Ich bin sicher, dass wir auch in der zweiten Liga eine gute Figur machen werden."