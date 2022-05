Man redet ja immer gern über die Radfahrer, aber über die Fußgänger redet man fast nie. Dabei ist das Zufußgehen in Wien zum Teil eine Zumutung.

Am Samstag war ich mit meiner Tochter auf der Mariahilfer Straße einkaufen. Ich gehe nicht gern einkaufen, aber gemeinsam mit Hannah und seit man die Autos dort weitgehend rausgehaut hat, ist es nicht ganz so schlimm, vor allem nicht im unteren Teil der Straße: Wer wissen will, wie kühlend und einladend so ein durchgehendes Blätterdach ist – bitte sehr.