Skrupellose Öl-Industrie: Aus den Augen, aus dem Sinn

Big Oil stößt seine schmutzigsten Assets ab. Die Welt hat davon wenig, denn die neuen Eigner holen das Öl noch skrupelloser aus dem Boden.

Die neue Welt der Ölkonzerne ist blitzblank. Fossile Brennstoffe? Damit fahren die Unternehmen zwar Milliardengewinne ein wie selten zuvor, in den PR-Kampagnen ist von dreckigen Ölpumpen und brennendem Erdgas aber nichts zu sehen. Stattdessen sollen bunte Blumenwiesen und pittoreske Windfarmen das Bild nach außen prägen. Ja selbst in den meist eher nüchternen Foliensammlungen, mit denen Big Oil bei Investoren um Kapital wirbt, steht nicht länger im Mittelpunkt, wie viel Fass Öl die Firmen aus der Erde holen, sondern ob ihre Emissionen sinken und ob sie einen glaubhaften Plan B für die Zeit nach der fossilen Ära haben.



Kein Wunder, der Druck von Klimaforschern und Umweltschützern, Erdöl und Erdgas möglichst bald Lebewohl zu sagen, ist in den letzten Jahren gewaltig gestiegen. Gleichzeitig sind grüne Technologien so günstig, dass der Umstieg erstmalig in Reichweite scheint. In den letzten zehn Jahren sind die Kosten für Solarpaneele und Lithium-Ionen-Batterien um fast 90 Prozent gesunken. Da will auch die Finanzwelt nicht mehr so gern bei einer Branche anstreifen, deren Ende trotz der aktuellen Gaskrise absehbar ist. Die Botschaft der Banken und Fondsmanager ist klar: Wollen die fossilen Konzerne auch künftig einen Platz in den Portfolios der institutionellen Investoren, brauchen sie dringend eine weißere Weste.