Wie gingen die Wikinger?

Warum die Besiedler Grönlands verschwanden – und wohin –, ist seit Jahrhunderten ein Rätsel. Nun gibt es zumindest für Ersteres neue Hypothesen.

Was war das Schicksal so vieler menschlicher Wesen, die so lang von jeder Verbindung mit der zivilisierten Welt abgeschnitten waren? Wurden sie durch eine Invasion der Eingeborenen zerstört oder von den Launen des Klimas oder der Unfruchtbarkeit der Böden?“ Das fragte sich 1721 der protestantische Missionar Hans Egede, der aus Norwegen nach Grönland gekommen war, um die dortigen Katholiken zu bekehren, aber keine Menschenseele fand. Ähnliches war schon 1361 durch den Kopf des katholischen Priesters Ivar Bárdason gegangen, als er seine Schäfchen gesucht, aber nur „verwilderte Rinder und Schafe“ gesichtet hatte, „keine Menschen, weder Christen noch Heiden“.

Das war nur die halbe Wahrheit – Inuit gab es durchaus –, aber das zentrale Rätsel ist bis heute ungelöst: Warum sind die Wikinger auf Grönland verschwunden? Und, noch ungeklärter: Wohin sind sie verschwunden? Gekommen sind die ersten im Jahr 985 unter Führung Eriks des Roten, eines Totschlägers, der erst aus Norwegen verbannt worden war und dann aus Island, er hat den Namen der Insel erfunden, den Siedlern grünes Land versprochen.