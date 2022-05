Am Sonntag bestätigte Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Vermutungen: Er kandidiert erneut für das Amt. Am Montagvormittag gibt das Staatsoberhaupt eine Erklärung ab.

"Mein Name ist Alexander Van der Bellen - ich kandidiere für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten und bitte um Ihre Unterstützung und Ihre Stimme.“ Mit diesen Worten bestätigte der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine Kandidatur für eine weitere Amtszeit. Seine Teilnahme an der Präsidentschaftswahl 2022 hat der 78-Jährige am Sonntagnachmittag über die Videoplattform „TikTok“ öffentlich bekannt gegeben. Heute, Montag, gibt er 10:30 Uhr eine „persönliche Stellungnahme“ dazu ab.

Der Livestream vom Statement:

Einleitend wurde Van der Bellen erneut als „der Kandidat“ präsentiert. „Ich kandidiere im Herbst dieses Jahres und bitte um ihre Stimme“, verkündet der amtierende Bundespräsident gleich zu Beginn seiner Erklärung. „Ich möchte Österreich von ganzem Herzen dienen. Ich bin alt genug, habe die Lebens- und die Berufserfahrung.“, sagt Van der Bellen.

In weiterer Folge zieht der Bundespräsident Bilanz über seine erste Amtszeit. „Erinnert sich noch jemand an Ibiza?“, fragt Van der Bellen und kritisiert die innenpolitischen Entwicklungen der letzten Jahre. Auch die Angst und Verunsicherung, die durch die Coronapandemie entstanden sei, gelte es zu überwinden. Der Krieg in der Ukraine betreffe ebenfalls „uns alle“. Es gelte, die österreichische Wirtschaft unabhängig von „Tyrannen, die am Bohrloch sitzen“ zu machen.

Im Vorfeld waren immer wieder Vermutungen über mögliche Kandidatinnen und Kandidaten bei der nächsten Präsidentschaftswahl angestellt worden. Bisher gab es jedoch meist Dementi. Eines davon kam von FPÖ-Chef Herbert Kickl, der Bierpartei-Chef Marco Pogo wägt noch ab.

Auch rund um Van der Bellens mögliche Kandidatur herrschte bis vor kurzem Rätselraten. Das „TikTok"- Profil „derkandidat_vdb“ rührte die Werbetrommel für den amtierenden Präsidenten, dahinter wurde ein „Fake“ vermutet. Wie sich später herausstellte, handelte es sich aber tatsächlich um einen Kanal zur Ankündigung von Van der Bellens Wiederantritt.

