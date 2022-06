Audi startet durchwegs vernetzt in die E-Mobilität-Zukunft

Digitalisierung. In den e-tron-Modellen ist modernste Digitaltechnik verbaut. Mit Augmented Reality am Head-up-Display behält der Fahrer stets den Überblick. Zudem wird der Audi Q4 e-tron und der Audi Q4 Sportback e-tron mit Audio-Equipment vom Feinsten zum ganz persönlichen Konzertsaal.

Die Zukunft fest im Griff, scharf im Blick und glasklar im Ohr. An viele Neuerungen und Erleichterungen des Lebens durch die fortschreitende Digitalisierung haben wir uns bereits gewöhnt. Wie sehr modernste Digitaltechnologie auch maßgebliche Rollen in einem E-Fahrzeug übernimmt, beweist Audi mit dem Q4 e-tron und dem Q4 Sportback e-tron: Wichtige Sicherheitsfeatures werden mittels Augmented Reality auf das Head-up-Display auf der Windschutzscheibe projiziert, die Bedienung des Smartphones lenkt nicht ab und das Klangerlebnis von gestreamter Musik gleicht dem eines Konzertsaals.

Head-up-Display wie im Jet

Augmented Reality ist in vielen Bereichen ein wertvolles technisches, sehr aufwendiges Asset, das reale Bilder automatisch mit wertvollen Zusatzinformationen anreichert. Das optionale Head-up-Display im Audi Q4 e-tron und im Audi Q4 Sportback e-tron bringt nun diese moderne Anzeigetechnologie ins Autocockpit. Das Sichtfenster mit einer virtuellen Diagonale von etwa 70 Zoll wird auf die Windschutzscheibe projiziert, sichtbar sind Hinweise einiger Assistenzsysteme, Abbiegepfeile der Navigation sowie ihre Start- und Zielpunkte: AR-Inhalte werden optisch über die reale Außenwelt gelegt und dynamisch dargestellt. Sie erscheinen in einem gefühlten Abstand von etwa zehn Meter vor dem Fahrzeug. In einem Sichtfenster darunter lassen sich das gefahrene Tempo, Verkehrszeichen und Assistenz- und Navigationssymbole ablesen. Die Informationen scheinen dabei drei Meter vor dem Fahrer zu schweben. Das Head-up-Display erleichtert vor allem das Fahren bei schwierigen Sichtverhältnissen, da der Blick des Fahrers niemals von der Straße abweichen muss.

Head-up-Display im Audi Q4 e-tron (c) AUDI AG

Zusätzliche Optionen bietet das Head-up-Display beim aktivierten adaptiven Fahrassistenten, der den Audi Q4 e-tron und den Audi Q4 Sportback e-tron in der Mitte der Spur führt. Weicht der Fahrer davon ab wird er dank der Spurverlassenswarnung mit optischen Hinweisen versorgt oder vom Fahrassistenten aufgefordert, die Aufmerksamkeit nachzuweisen.

Das Smartphone im Blick

Ohne den Blick von der Straße zu lösen, kann ebenso auf alle Funktionen des Smartphones zugegriffen werden. Das Handy parkt im Audi Q4 e-tron und im Audi Q4 Sportback e-tron in der Audi phone box, einer universellen Handyablage in der Mittelarmlehne, in der die meisten gängigen Mobiltelefone auch ohne Adapterschalen Platz finden. In der Vollversion verbindet die Audi phone box das Telefon automatisch mit der Fahrzeugantenne. Das sorgt für eine verbesserte Empfangsqualität und verringert die Strahlung im Innenraum. Die Freisprecheinrichtung funktioniert via Bluetooth. Mit einem USB-Anschluss oder Wireless Charging lädt sich das Smartphone während der Fahrt auf. Die Bedienung des Handys geschieht mittels MMI (Multimedia-Interface Menü) oder aber über das Multifunktions-Lederlenkrad mit Sprachbedienung. Eine „Vergessenswarnung“ sorgt dafür, dass das Handy nicht irrtümlich in der phone box liegen bleibt. Der Audi Q4 e-tron und der Audi Q4 Sportback e-tron unterstützen übrigens die Anbindung von zwei Mobiltelefonen.

(c) AUDI AG

Mit dem Audi smartphone interface (passend zu kompatiblen Telefonen) sind Apple Car Play und Android Auto immer mit an Bord des Audi Q4 e-tron oder des Audi Q4 Sportback e-tron. Das Telefon selbst, die Navigation, Musik und ausgewählte Third-Party-Apps erscheinen in einem separaten MMI-Menü und werden entweder über das Bedienterminal oder per Sprachbefehl gesteuert. Das smartphone interface funktioniert unabhängig vom Navigationssystem und Audi-connect-Diensten.

Apple und Amazon an Bord

Sowohl Amazon Alexa als auch Amazon Music sind direkt via MMI – ganz ohne Smartphone oder App – verfügbar. Nachrichten hören, die Wettervorhersage abrufen, Sportergebnisse ansehen oder Musikstreaming machen den Audi Q4 e-tron und den Audi Q4 Sportback e-tron zum Musikmedia-Allrounder. Sogar die Steuerung von Smarthome-Geräten ist von unterwegs aus möglich. Ab dem Modelljahr 2022 integriert Audi im Audi RS e-tron GT zusätzlich den Premium-Streamingdienst Apple Music in das Infotainmentsystem, Over-the-Air-Upgrades sind für bereits zuvor gekaufte Fahrzeuge möglich: Damit steht Fahrern die komplette Musikbibliothek von Apple mit mehr als 90 Millionen Musiktiteln zur Verfügung. „Die Integration von Apple Music in das Audi-Infotainmentsystem ist der nächste Schritt in der Zusammenarbeit zwischen Audi und Apple“, unterstreicht Christiane Zorn, Leiterin Produktmarketing. „Für unsere Kunden bedeutet dies, dass wir ihnen einen direkten Zugang zu ihrem ganz individuellen Musikgenuss bieten.“

Audi bringt ab sofort Apple Music in eine Vielzahl seiner Modelle. (c) AUDI AG

Audi macht die Musik

Für volle Connectivity in punkto Musik sorgt das Audi music interface, mit dem sich problemlos portable Medienplayer und USB-Speichermedien mit dem MMI verbinden lassen. Auf einen bequemen Zugriff auf die persönliche Musiksammlung muss damit im Audi Q4 e-tron und im Audi Q4 Sportback e-tron nicht verzichtet werden. Ausgewählt wird via MMI nach gewohnten Kriterien wie Interpret, Titel, Alben oder Genre. Ein externer Medienplayer bleibt im Handschuhfach, ist mittels Kabel mit dem Audi music interface verbunden und wird gleichzeitig aufgeladen.

„Es ist der unverfälschte und emotionale Klang, auf den wir größten Wert legen. Die Musik soll sich genauso entfalten, wie die Musiker sie aufgenommen haben oder wie wir sie etwa vom Livekonzert her kennen“, unterstreicht Tobias Gründl, Leiter des Bereichs Entwicklung Sound und Akustik bei Audi. Dabei wurde besonders auf die wichtige Rolle der Mitten gelegt, die die Klangfarbe einer Stimme bestimmen. Die ganzheitliche Klangphilosophie mit durchgehend aufeinander abgestimmten Frequenzbereichen steht im Mittelpunkt, sodass die Musik den Innenraum des Audi Q4 e-tron und des Audi Q4 Sportback e-tron regelrecht durchflutet. „Audi ist führend darin, im Auto ein einzigartiges, dreidimensional wirkendes Raumklangerlebnis zu erschaffen“, ist Gründl überzeugt. Der Wegfall des Motorengeräusches eines herkömmlichen Verbrenners bei einem E-Fahrzeug hilft bei der Soundkonfiguration selbstverständlich ungemein.

Damit der Audi Q4 e-tron und der Audi Q4 Sportback e-tron zum privaten Konzertsaal werden, kooperiert Audi erstmals mit dem Premium-Hardwarehersteller Sonos. Zehn Hochleistungslautsprecher, inklusive dem Centerspeaker und Subwoofer, bescheren eine exzellente Wiedergabe zwischen brillanten Höhen und satten Bässen. Tobias Gründl: „Über die bekannten Soundsettings können erstmals tonale Änderungen in der Klangfarbe vorgenommen werden, die für mehr Emotionalität im Innenraum sorgen. Es kann die Rückbank mehr basslastig und lauter beschallt werden, während gleichzeitig Fahrer und Beifahrer der Musik vorne bei halber Lautstärke und neutraler Abstimmung lauschen, um sich besser auf den Verkehr zu konzentrieren oder um ihre Nerven zu schonen.“

Upgrades mit Functions-on-Demand

Mit dem Handy – oder auf dem PC oder Tablet – haben Audi-Fahrer die wichtigsten Fahrzeugdaten immer im Blick. Dafür sorgt die digitale Audi-Welt, die dem Fahrer Informationen zu Service-Nachweis, Fahrzeugdetails, Fahrzeugstatusreport oder Neuigkeiten rund um Audi verfügbar macht. Audi connect-User, die sich zuvor bei der myAudi-App registrieren, haben auch Zugang zu personenbezogenen Diensten per Handy – wie der Ver- und Entriegelung oder der Steuerung von Klimaanlage und Heizung der Audi e-tron- und Audi e-tron-GT Modelle. Auch persönliche Navigationsziele schickt man direkt an das Fahrzeug: Die Route wird daheim, etwa gemütlich am PC, geplant und beim Start des Fahrzeugs automatisch an die On Board-Navigation übergeben. Mit dem myAudi-Bordbuch steht zudem ein digitales Handbuch mit interaktiver Schlagwortsuche zur Verfügung.

Wer heute bei seinem Audi wichtige und spannende Features vermisst, kann diese nachbuchen. Schließlich ändern sich im Laufe der Zeit mit wandelnden Bedürfnissen auch die Anforderungen an das digitale Umfeld im Auto. Dem trägt der Hersteller aus Ingolstadt mit Updates Rechnung und bietet das Hinzubuchen von ausgewählten Sonderausstattungen für die Audi e-tron und Audi e-tron GT Modelle an. Dazu zählen der digitale Radioempfang, ein Parkassistent, ein Zusatzfunktionspaket für die LED-Matrix Scheinwerfer und ein Lichtfunktionspaket. Neue Technologien können in einem Testmonat ausprobiert werden, ein Werkstattbesuch ist nicht nötig, um Zusatzfunktionen zu nutzen.