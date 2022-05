Pro-ukrainischer Protest auf dem roten Teppich in Cannes

Am Samstag stürmte eine Aktivistin den roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes. Mit der Aktion wollte sie auf sexuelle Gewalt im russischen Angriffskrieg aufmerksam machen.

Barbusig, mit blauer wie gelber Farbe auf Brust und Bauch sowie Kunstblut zwischen den Beinen rennt eine Aktivistin auf den roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes. Sie schreit dem Fotografen in die Linse, will so auf sexuelle Gewalt in der Ukraine aufmerksam machen. Bis das Sicherheitspersonal sie umzingelt, vergehen zwölf Sekunden.

Videoaufnahmen zeigen die Frau zuvor in einer schwarzen Robe auf der Treppe. Binnen einer Sekunde reißt sie sich das Kleid vom Leib und rennt vor die Fotografen. Neben den Farben der ukrainischen Flagge trägt sie die Worte „Stop raping us“, zu Deutsch „Hört auf uns zu vergewaltigen“ auf dem Oberkörper. Ihre weiße Unterwäsche scheint blutgetränkt.

Französische feministische Gruppe

Die Frau wurde der Veranstaltung verwiesen. Die französische feministische Gruppe Scum, die sich selbst als „radikale feministische Aktivistinnen und Aktivisten“ bezeichnet, erklärte auf Instagram, dass eines ihrer Mitglieder das Festival besuchte, um „die sexuelle Folter anzuprangern, die ukrainische Frauen im Krieg erlitten haben“.

"Scum" ist eine französische feministische Gruppe. (c) APA/AFP/VALERY HACHE (VALERY HACHE)

Bereits im April forderten die Vereinten Nationen (UN) eine unabhängige Untersuchung der Berichte über Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt gegen ukrainische Frauen und Kinder während der russischen Invasion. Letzten Monat forderte Sima Bahous, Exekutivdirektorin von UN Women, eine „geschlechtersensible“ humanitäre Reaktion. Vor allem an den Grenzübergängen bestehe ein erhöhtes Risiko des Menschenhandels, insbesondere für junge Frauen und unbegleitete Teenager.

(evdin)