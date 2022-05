Klima-Aktivisten kleben sich in Wien dreimal an Straße fest

Die Aktivisten der Bewegung „Letzte Generation“ blockierten die Linke Wienzeile und später dann zweimal den Gürtel. Sie fordern die Regierung dazu auf, ein Fracking-Verbot in ganz Österreich zu verhängen.

Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung „Letzte Generation" haben sich am Montagfrüh mit ihren Händen an den Wiener Gürtel geklebt. Sie blockierten damit die Straße auf Höhe des Westbahnhofs in beiden Fahrtrichtungen. Eine ähnliche Aktion hatten dieselben Personen rund zwei Stunden zuvor bereits an der Linken Wienzeile vorgenommen. Gegen 10.30 Uhr war die Demo von der Polizei aufgelöst worden. Neun Personen wurden angezeigt, wie ein Polizeisprecher dem Kurier bestätigte.

„Ich bin hier an der Straße angeklebt, weil ich keine andere Möglichkeit sehe, den wissenschaftlichen Fakten Gehör zu verschaffen. Wir haben alles andere versucht: Demonstriert, Petitionen geschrieben, versucht, mit der Politik zu reden. Die haben alles ignoriert. Deswegen gibt es jetzt einen zivilen Widerstand, den sie nicht ignorieren können", sagte die Aktivistin Martha Krumpeck während der Aktion. Sie hatte sich bereits vor einer Woche in der Stubenbastei in der Wiener Innenstadt auf der Straße festgeklebt.

Um die Mittagszeit erfolgte dann eine dritte Straßenblockade. Zwei Aktivistinnen klebten sich mit ihren Händen wieder auf der Fahrbahn am Gürtel fest, diesmal aber zwischen Josefstädter Straße und Thaliastraße. Zwei Personen wurden angezeigt und vorläufig festgenommen.

Fracking-Verbot in Österreich gefordert

Die „Letzte Generation" fordert seit Tagen die Bundesregierung dazu auf, „sich glaubwürdig zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen und damit zur österreichischen Verfassung zu bekennen, und als ersten konkreten Schritt für ganz Österreich ein Fracking-Verbot zu verhängen". Sollten diese Forderungen nicht erfüllt werden, haben die Aktivistinnen und Aktivisten eine Fortsetzung und Ausweitung ihres gewaltfreien Widerstands angekündigt.

(APA/Red.)