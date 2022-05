Kardashian und Barker - Alle guten Dinge sind drei

Kourtney Kardashian und Travis Barker scheinen im Heiratsfieber zu sein. Nach einer Blitzhochzeit ohne Lizenzen in Las Vegas und einer rechtlich anerkannten Trauung in Santa Barbara folgte nun eine dritte in Italien.

Angefangen hat alles mit einem Elvis-Imitator in Las Vegas. Von ihm wurden Kourtney Kardashian und Travis Barker Anfang April zum ersten Mal vermählt, allerdings nicht rechtskräftig. Es war also naheliegend, dass eine weitere, richtige Trauung, diesmal in Santa Barbara, folgte. Dies war allerdings nur die standesamtliche, eine große Hochzeitsfeier - inklusive Ja-Wort unter freiem Himmel - fand nun eine Woche nach der Hochzeit in den USA im italienischen Portofino statt.

Auf Instagram wurde jede einzelne der Vermählungen natürlich dokumentiert. „Happily ever after“, steht unter einem der Posts vom Sonntag. Unter einem anderen liest man „Introducing Mr. And Mrs. Barker“ - ob Kardashian tatsächlich den Nachnamen des Blink-182-Musikers angenommen hat, wurde bisher nicht bestätigt.

Eine Menge Kleider

In Portofino inmitten von roten Rosen und hohen Bäumen trägt Kardashian ein weißes kurzes Kleid, das an Lingerie erinnert, dazu ein großzügiger weißer Schleier mit aufwendiger Stickerei. Designt wurde das Kleid von Dolce & Gabbana. Auch Barker wurde von Dolce & Gabbana eingekleidet, er trägt - ganz klassisch - einen schwarzen Anzug und Fliege.

Kardahians Kleid für die standesamtliche Trauung - ebenfalls weiß und kurz - entsprang auch dem italienischen Luxusmaison, ebenso wie das kleine Schwarze, das die Braut mit kurzem Schleier und langen Satin-Handschuhen am Wochenende der Hochzeit in Italien trug.

Medienberichten zufolge hatten der italienische Sänger Andrea Bocelli und sein Sohn einen Auftritt bei der Hochzeitsfeier des seit Oktober verlobten Paares. Eine vierte Zeremonie wurde bis dato nicht angekündigt.

(APA/evdin)