Eine Frage der Perspektive

Hauptbild • Mit Zuversicht in die Zukunft • (c) Getty Images (courtneyk)

Wer hätte im Frühjahr 2020 gedacht, dass Covid-19 auch zu Jahresbeginn 2022 noch ein beherrschendes Thema ist. Und wer wäre auf die Idee gekommen, dass die Pandemie im Frühjahr 2022 in den Schlagzeilen von einem Krieg auf europäischem Boden verdrängt wird.

Krisendenken scheint gerade das Weltgeschehen und unsere Köpfe zu dominieren - und wir haben an dieser Stelle noch gar nicht die omnipräsente Umweltkrise erwähnt. Vermeintliche Ausnahmezustände sind zum „neuen Normal“ geworden und stellen als Dauerzustände Regierungen, Menschen und das Wirtschaftssystem seit zumindest zwei Jahren auf die Zerreißprobe.

Was die Wirtschaft betrifft, ist das nicht nur so dahingesprochen – siehe die jüngsten Zahlen des Kreditschutzverbands von 1870. Demnach war der Faktor „Unbeherrschbare Umstände“, zu denen auch die Coronakrise zählt, 2021 in Österreich für 27 Prozent aller Firmenpleiten verantwortlich. Ein Rekordwert. Die Prognosen des KSV1870 für 2022 sind düster. Was nun? Augen zu und durch oder besser „perspicere“, sprich mit dem Blick durchdringen, um deutlich zu sehen?

Vieles spricht für Zweiteres. Auch die Hauspsychologie. Aus Krisen lernen, heißt es. Aus Krisen stärker werden. Resilienz entwickeln. Und das alles unter der Voraussetzung, die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit gezogen zu haben, um den bestmöglichen Blickwinkel für die Gegenwart und das zukünftige Handeln zu entwickeln. Eine Perspektive kann man sich übrigens nicht erschleichen, weil der Durch- und Ausblick eine vorhergehende Analyse voraussetzt. Den Blick bloß krampfhaft vom Krisenhaften abzuwenden, ergibt also noch lange keine Perspektive, zumindest keine nachhaltige – womit das Umweltthema im weit gefassten Sinn (Environment, Social, Governance) nun doch aufs Tapet gebracht wäre.

In der neuen Serie der „Presse“ stellen sich Unternehmen vor, die Blickwinkel für sich geschaffen haben, um nicht nur handlungsfähig zu bleiben, sondern um mit faktischem Optimismus an den künftigen Herausforderungen zu wachsen. In den Statistiken des KSV1870 scheinen sie nicht auf. Eine Frage der Perspektive.