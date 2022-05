Ukraine: Russischer Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt

Der Soldat verfolgte die Urteilsverkündung in einer Panzerglasbox.

Der 21-Jährige hatte gestanden, am 28. Februar in der Nordukraine einen unbewaffneten Zivilisten erschossen zu haben. Es war der erste Kriegsverbrecherprozess in der Ukraine.

Ein ukrainisches Gericht hat am Montag einen russischen Soldaten wegen der Tötung eines unbewaffneten Zivilisten im ersten Kriegsverbrecherprozess im Zusammenhang mit der russischen Invasion vom 24. Februar zu lebenslanger Haft verurteilt.

Vadim Shishimarin, ein 21-jähriger Panzerkommandant, hatte sich schuldig bekannt, den 62-jährigen Oleksandr Shelipov am 28. Februar im nordostukrainischen Dorf Chupakhivka getötet zu haben, nachdem er den Befehl erhalten hatte, ihn zu erschießen. Richter Serhiy Agafonov sagte, dass Shishimarin in Ausführung eines "kriminellen Befehls" eines ranghöheren Soldaten mehrere Schüsse aus einer automatischen Waffe auf den Kopf des Opfers abgefeuert habe.

Symbolische Bedeutung für Ukraine

Shishimarin, der ein blau-graues Sweatshirt mit Kapuze trug, verfolgte die Verhandlung schweigend von einer Panzerglasbox im Gerichtssaal aus und zeigte bei der Verlesung des Urteils keine Regung. Der Prozess ist von großer symbolischer Bedeutung für die Ukraine, die Russland Gräueltaten und Brutalität gegenüber der Zivilbevölkerung während der Invasion vorwirft und nach eigenen Angaben mehr als 10.000 mögliche Kriegsverbrechen festgestellt hat.

Nach Angaben der stellvertretenden Regierungschefin der Ukraine, Olha Stefanischyna, wird nur ein kleiner Teil der von russischen Soldaten begangenen Gräueltaten an der ukrainischen Zivilbevölkerung angezeigt. "Wir haben Beweise für viele Verbrechen, auch sexuelle, gefunden, die oft nicht angezeigt werden", sagte die Politikerin der italienischen Tageszeitung "La Repubblica". Sie sprach von einer Taktik der Russen, um die Moral der ukrainischen Bevölkerung zu brechen. Nach dem Abzug russischer Einheiten aus Orten wie Butscha bei Kiew waren zuletzt zahlreiche Beweise für mutmaßlich von Russen begangene Kriegsverbrechen entdeckt worden.

Russland bestreitet Kriegsverbrechen

Russland hatte bestritten, Zivilisten angegriffen zu haben oder an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen zu sein. Der Kreml äußerte sich nicht unmittelbar zu dem Urteilsspruch. Russland hatte bereits erklärt, dass keine Informationen über den Prozess vorliegen und dass das Fehlen einer diplomatischen Vertretung in der Ukraine die Möglichkeiten einschränkt, Hilfe zu leisten.

Der Anwalt des in Kiew wegen Kriegsverbrechen angeklagten russischen Soldaten hatte einen Freispruch für seinen Mandanten gefordert. "Unter Berücksichtigung aller Beweise und Zeugenaussagen" sei er der Meinung, dass der Angeklagte "nicht schuldig ist", hatte der Verteidiger am Freitag vor Gericht gesagt.

(APA/dpa/AFP)