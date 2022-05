Klangraum Dobra

EL CID, DON QUIJOTE, DON JUAN

Wo wir nicht hinreisen können, dorthin entführen uns Mythen. Die Reise geht nach Spanien. Dort treffen wir auf drei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Drei Abende umhüllen uns mit drei Stoffen der Weltliteratur. Politisch, fantastisch und moralisch. Der Kämpfer El Cid im Rückeroberungsfeldzug der spanischen Katholiken gegen die Mauren. Der Idealist Don Quijote, der gegen Windmühlen kämpft, und alle bis dahin verfassten Ritterromane ad absurdum führt. Und Don Juan, der die Moralisten herausfordert, ob sie nun gesetzlich oder religiös motiviert ihr Urteil über ihn fällen. Wir lauschen Geschichten, die die menschliche Existenz verhandeln. Die weniger Antworten geben als Fragen stellen und uns in diesem künstlerischen Dialog auffangen. Man kann aber auch ganz schön darüber stolpern. Sich verheddern. Das macht die Sache so reizvoll, so immergrün aus dem Mittelalter heraus blühend.

Drei Stoffe und drei begnadete Erzähler in der einmaligen Kulisse der Ruine Dobra.