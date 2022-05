Ein geschlossenes Territorium für Kärntens Slowenen?

Ja zur Minderheitenförderung, Nein zur künstlichen Belebung von Konflikten!

Der Autor: Andreas Mölzer ist Obmann des Kärntner Heimatdienstes und war von 2004 bis 2014 EU-Abgeordneter.

Der beinahe 70 Jahre alte österreichische Staatsvertrag sei in Hinblick auf die Rechte der slowenischen Minderheit leider noch immer nicht völlig umgesetzt, erklärte Sloweniens Botschafter in Wien, Aleksander Geržina, in einem „Presse“-Interview. Es existiere in Kärnten nach wie vor „kein einheitliches zweisprachiges Gebiet wie es in Art. 7 vorgesehen“ sei. Im selben Atemzug bedauert der Herr Botschafter, dass die slowenische Minderheit in Kärnten auf etwa 12.000 Seelen geschrumpft sei, während sie vor gut einem Jahrhundert noch aus etwa 70.000 Menschen bestanden hätte.

Abgesehen davon, dass bei den von ihm erwähnten 70.000 Kärntnern wohl sehr viele Angehörige des schwebenden Volkstums, das einst als „Windische“ bezeichnet wurde, dabei waren, impliziert Herrr Geržina damit wohl, dass die jetzige Anzahl der Kärntner Slowenen schlicht nicht mehr die Kriterien für so etwas wie ein geschlossenes Siedlungsgebiet, oder, wie er sagt „einheitliches zweisprachiges Gebiet“, erfüllen könne.