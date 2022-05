Oper Burg Gars

Carmen

Von 14. Juli bis 6. August 2022 steht die atemberaubende Naturkulisse der Burg Gars am Kamp ganz im Zeichen der fesselnden Geschichte der selbstbestimmten Schmugglerin Carmen und des für die Geliebte seine Soldatenpflicht verletzenden Don José, einer Geschichte von Leidenschaft bis in den Tod! In keiner anderen Oper wird die Unvereinbarkeit von Liebe und Freiheit so eindrucksvoll und leidenschaftlich gezeichnet wie in Georges Bizets Opernmeisterwerk. Die Habanera der Carmen oder das Torerolied des Escamillo zählen zu den bekanntesten Melodien der Musikgeschichte. Intendant Dr. Johannes Wildner bleibt damit auch 2022 seiner Linie treu und zeigt Oper in ihrer mitreißendsten Form, gepaart mit großen Stimmen, die unverstärkt präsentiert werden – dafür steht das „Opernhaus des Waldviertels“!