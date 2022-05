Nach fünf Jahren Pause feierte Justin Thomas bei der PGA Championship seinen zweiten Major-Sieg – dank Hilfe zweier Legenden des Sports.

Tulsa/Wien. Den womöglich entscheidenden Ratschlag bekam Justin Thomas 2017, wenige Monate nach dem ersten Major-Sieg. „Er sagte: ,Du variierst den Ball nicht genug.‘ Ich dachte mir, ,Er ist ziemlich gut, vielleicht sollte ich es probieren‘“, erinnerte sich der US-Profi an das Gespräch mit niemand Geringerem als Tiger Woods. Seither trainierte Thomas, den Ball auf verschiedenen Wegen ans Ziel zu bringen, und wurde zu einem der komplettesten Spieler auf der PGA Tour. Es entwickelte sich auch eine enge Freundschaft mit dem Superstar, die er so charakterisierte: „Ich glaube, er mag es, wie viel ich ihm gebe. Ich krieche ihm nicht in den Arsch, das machen genug andere.“