Schuldenstand der Stadt Wien steigt auf neun Milliarden Euro

Wofür hat Wien im Vorjahr Geld ausgegeben? In welche Bereiche wurde investiert? Das zeigt jetzt der Rechnungsabschluss 2021.

Mit Spannung wurde der Auftritt von Finanzstadtrat Peter Hanke am Dienstag erwartet – immerhin ging es um den Tag der Wahrheit. Also um die Frage, wie sehr die Pandemie das Wiener Budget 2021 tatsächlich ins Minus getrieben hat.

1,28 Milliarden neue Schulden

Im Vorjahr verzeichnete die Stadt 1,28 Milliarden Euro an neuen Schulden. Der gesamte Schuldenstand stieg auf rund neun Milliarden Euro – ein neuer Rekordwert. Gleichzeitig betone Finanzstadtrat Peter Hanke: Durch einen Kraftakt in allen Ressorts sei es gelungen, das prognostizierte Defizit für 2021 in der Höhe von 1,9 Milliarden Euro bis Jahresende auf 1,3 Milliarden Euro zu senken. Laut Hanke liege Wien bei der Pro-Kopf-Verschuldung (im österreichweiten Vergleich) im Mittelfeld.