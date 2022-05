Attentat am helllichten Tag trifft Teherans Regime ins Herz

Der Mord in Irans Hauptstadt am Sonntag erschüttert die Islamische Republik, denn Khodai war ein Oberst der Revolutionsgarde, einer Elitetruppe, die Revolutionsführer Ali Khamenei unterstellt ist.

Nach dem Anschlag auf Oberst Khodai droht Teheran mit Vergeltung. Es beschuldigt Israel, hinter der Aktion zu stecken.

Istanbul/Teheran. Saiad Khodai saß im Wagen vor seiner Wohnung in Teheran, als die Attentäter zuschlugen. Zwei Männer auf einem Motorrad fuhren an das Auto heran, schossen durch das Fenster und rasten davon. Khodai wurde fünfmal getroffen und starb. Der Mord in Irans Hauptstadt am Sonntag erschüttert die Islamische Republik, denn Khodai war ein Oberst der Revolutionsgarde, einer Elitetruppe, die Revolutionsführer Ali Khamenei unterstellt ist. Wenn jemand wie Khodai am helllichten Tag mitten in Teheran erschossen wird, ohne dass die Täter gefasst werden, ist das ein Alarmzeichen für das Regime. Das Attentat trägt die Handschrift Israels.

Bilder vom Tatort in Teheran und Stellungnahmen der Behörden legen nahe, dass der Mord an Khodai ähnlich abgelaufen ist wie andere mutmaßlich von Israel organisierte Attentate. Mindestens ein halbes Dutzend Mordanschläge gegen Vertreter des iranischen Atomprogramms gab es in den vergangenen Jahren. Bei einigen davon kamen die Täter wie bei Khodai auf Motorrädern.