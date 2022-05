Keine Corona-Tests mehr in den Schulen

Am 1. Juni wird an den Schulen das letzte Mal in diesem Schuljahr auf Corona getestet. Damit fallen auch dort die letzten Covid-Maßnahmen.

In den Schulen werden die Tests abgeschafft - genauer die einmal wöchentlichen Coronatests. Am Mittwoch, den 1. Juni, soll in den Bildungseinrichtungen das letzte Mal in diesem Schuljahr PCR-getestet werden. Das kündigt Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Rande eines Besuchs in London am Dienstag an.

„Auch in der Schule werden wir die letzte Maßnahme aufheben“, so der Minister zur „Presse". Exakt vor einem Monat wurde in den Schulen bereits die Maskenpflicht zur Gänze - also auch auf den Gängen - aufgehoben. Auch die Tests wurden zuletzt bereits reduziert. Noch bis Ostern wurde an den Schulen mindestens zweimal pro Woche per PCR und einmal per Antigentest getestet. Seit Ostern gab es nur noch einen PCR pro Woche.

Im letzten Monat vor den Sommerferien (Start im Osten des Landes am 2. Juli) wird es also keine routinemäßigen Covid-Tests mehr geben. Ganz verschwinden werden die Tests aber nicht aus den Schulen. Bei neuen Fällen in der Klasse können weiter Antigentests durchgeführt werden. Es wird dann eben anlassbezogen getestet.

Vorbereitungen für den Herbst

Ob im Herbst wieder PCR-Tests durchgeführt werden – etwa, um infektiöse Reiserückkehrer zu identifizieren –, hänge von der Corona-Situation ab, heißt es aus dem Bildungsministerium. Zuletzt hat die Bundesbeschaffung GmbH (BBG) für den Herbst bereits PCR-Tests für die Schulen ausgeschrieben - für den Fall des Falles. „Wir sind auf den Herbst vorbereitet. Die Schulen werden für alle Szenarien gerüstet sein“, sagt Bildungsminister Polaschek.