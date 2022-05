Sechs Personen zum Hearing bei Rektor-Wahl an Uni Graz geladen

Die Findungskommission hat sich auf eine Auswahl geeinigt. Auch der Interims-Rektor Peter Riedler befindet sich unter den verbliebenen Kandidaten.

Die Findungskommission für den neuen Rektor oder die neue Rektorin der Universität Graz hat sich nun auf sechs Kandidatinnen und Kandidaten geeinigt, die zum Hearing am 13. Juni geladen werden: Kai-Uwe Fröhlich, Carola Jungwirth, Ulrich Pöschl, Markus Rudolf, Christian Köberl und Interims-Rektor Peter Riedler. Im Anschluss an die Hearings wird die Findungskommission einen Dreiervorschlag erstellen und an den Senat weiterleiten.

Der Senat stimmt in der Folge über den endgültigen Dreiervorschlag ab, aus dem der Universitätsrat am 23. Juni schließlich die neue Rektorin oder den neuen Rektor der Universität Graz wählt. Alle Verfahrensschritte werden übrigens vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen auf Diskriminierungsfreiheit geprüft. Nötig ist die Wahl, weil Rektor Martin Polaschek zum Bildungsminister berufen wurde.

Erfahrungen aus Österreich, Mainz oder München

Kai-Uwe Fröhlich ist Professor am Institut für Molekulare Biowissenschaften der Universität Graz und war langjähriger Leiter dieses Instituts und Vorsitzender des Fakultätsgremiums an der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Neben der Mitgliedschaft in vielen Gremien der Universität Graz war Fröhlich auch im Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen tätig. Carola Jungwirth hat sich im Bereich Betriebswirtschaftslehre an der Universität Zürich habilitiert und war zunächst als Dekanin der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und anschließend bis 2020 als Präsidentin der Universität Passau tätig. Derzeit hat sie den Lehrstuhl für BWL/Internationales Management in Passau inne.

Christian Köberl ist Professor für Impaktforschung und planetare Geologie an der Universität Wien. Er hat zehn Jahre das Naturhistorische Museum in Wien als Generaldirektor geleitet, ist wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und kann auf umfangreiche Forschungstätigkeit im In- und Ausland verweisen. Ulrich Pöschl wirkt seit 2012 als Geschäftsführender Direktor der Abteilung für Multiphasenchemie am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. Er ist Mitglied der Fakultät für Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und war als Forschungsgruppenleiter an der Technischen Universität München tätig.

Auch Interimspräsident unter Kandidaten

Markus Rudolf hat sich an der Universität St. Gallen habilitiert und hat eine Lehrbefugnis für Betriebswirtschaftslehre unter besonderer Berücksichtigung der Finanzwirtschaft. Rudolf ist seit 2015 Rektor der WHU - Otto Beisheim School of Management in Deutschland. Darüber hinaus hat er dort den Allianz Stiftungslehrstuhl für Finanzwirtschaft inne.

Interims-Rektor Peter Riedler promovierte im Bereich Völkerrecht und Europarecht an der Universität Graz. Seit 2011 ist er Vizerektor für Finanzen, Ressourcen und Standortentwicklung, seit 2019 für Finanzen, Personal und Standortentwicklung an der Universität Graz. Seit Dezember 2021 ist Riedler geschäftsführender Rektor, nachdem Polaschek Bildungsminister geworden war.

(APA)