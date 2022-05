Queen besucht Londoner Blumenschau im Golf-Buggy

Mal kam sie mit Stock, mal gar nicht. Im Golf-Buggy sah man Queen Elizabeth II. jedenfalls zum ersten Mal. So wurde sie auf der Chelsea Flower Show in London kutschiert.

In einem Golf-Buggy hat sich Queen Elizabeth II. auf der alljährlichen Chelsea Flower Show in London von einem Chauffeur umherfahren lassen. Es ist das erste Mal, dass die 96-jährige Monarchin in der Öffentlichkeit in einem Golfwagen kutschiert wird. Aus dem Buckingham Palace hieß es, dass „Anpassungen für den Komfort der Königin vorgenommen wurden“. Im pinkfarbenen Kostüm ließ sie sich so alle Höhepunkte der Schau zeigen, die auch eine blumige Hommage an die 70-jährige Regentschaft der Queen beinhaltet. Darunter sind die neue Rosenart „Rosa Elizabeth“ und eine riesige Konstruktion aus violettem Stahl, die das Profil der Königin mit 70 Töpfen voller Maiglöckchen nachbildet, der Lieblingsblume Elizabeths.

Ab Dienstag ist die Blumenschau für die Öffentlichkeit zugänglich, rund 140.000 Besucher werden dieses Jahr erwartet. Bis zuletzt war unklar, ob die Queen teilnehmen würde. Elizabeth II. hatte in den vergangenen Monaten nur äußerst selten Veranstaltungen außerhalb ihrer königlichen Residenzen besucht und wegen anhaltender „Mobilitätsprobleme“ vor knapp zwei Wochen sogar ihre Teilnahme an der feierlichen Parlamentseröffnung abgesagt.

Um Enttäuschungen zu vermeiden, teilt der Palast deshalb mittlerweile erst kurz vor Veranstaltungen mit, ob die Königin tatsächlich kommen werde. In den vergangenen Tagen allerdings war die Queen wieder deutlich präsenter. Hin und wieder zeigt sie sich mit Stock, einen Rollstuhl soll sie Berichten zufolge trotz ihrer gelegentlichen Mobilitätseinschränkungen ablehnen. Mit Spannung wird in London erwartet, wie oft sich die Queen bei den landesweiten Feierlichkeiten Anfang Juni anlässlich ihres 70. Thronjubiläums zeigen wird. Es werden jedenfalls eine Menge prominente Gäste erwartet.

