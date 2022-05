Geheimtipp Anleihe

Geldanlage. Neben Aktien sind auch Staats-anleihen für Anleger wieder attraktiv.

Mit dem Realwertverlust wird auch konservativen Sparern bewusst, dass an einer alternativen Geldanlage zum Sparbuch kein Weg mehr vorbeiführt. Aktien liegen im Boom. „Die Anleger sollten aber auch nicht übersehen, dass die Kategorie Anleihe, die in den letzten Jahren aufgrund der Niedrig- bzw. Negativzinsphase keine interessante Alternative mehr war, nun wieder zu einer interessanten Möglichkeit wird, Geld zu veranlagen“, lautet der Hinweis von Franz Gasselsberger. „Es ist eine risikoärmere Veranlagungsform als Aktien.“ Im Verkauf bei der Oberbank spürt er diesen Trend derzeit noch nicht und kennt auch den Grund: „Es ist bei vielen Bankberatern noch nicht angekommen, dass sich hier still und leise eine risikoarme Anlage anbietet. Erst, wenn die Banken die Kunden auf diese Möglichkeit stärker hinweisen, wird die Nachfrage steigen.“

Verlauf der Inflationsrate

Die Hoch-Inflationsphase, auf die wir gerade zusteuern mit sieben Prozent, wird laut der Einschätzung des Oberbank-Chefs nicht ewig anhalten. „Man darf den momentanen Zustand nicht auf die Zukunft projizieren. Die konjunkturdämpfenden Maßnahmen, ausgehend von den Notenbanken in den USA und Großbritannien und den gestiegenen Zinsen in Europa, werden dazu führen, dass sich die Inflation beruhigen wird.“ Den Höhepunkt der Inflationsrate erwartet Gasselsberger in diesem Sommer und rechnet nicht damit, dass das Hoch ein Dauerzustand bleibt. „Ich kann mir 2023 eine normalisierte Inflationsrate zwischen 2,5 und 3 Prozent vorstellen. Vorausgesetzt, dass sich die Turbulenzen der Lieferketten beruhigen.“ Ein gutes Stichwort, denn derzeit sorgen die rigiden Lockdownmaßnahmen in China dafür, dass 80 Prozent der Firmen in Europa ein Lieferkettenproblem haben. „Der Produktnachschub nach Europa aus China fehlt und das sehe ich derzeit als das größere Problem als die Lieferkettenprobleme aufgrund der Ukraine-Krise“, so der oberösterreichische Bankmanager.

Mutiger Schritt

Mit Spannung blickt die Wirtschaft derzeit auch auf die Kapitalertragssteuer. Der Finanzminister hat eine mutige Ansage zur Belebung des Kapitalmarktes gemacht. Derzeit ist noch nicht klar, in welcher Form die Kapitalertragssteuer ausgelegt wird, doch für Gasselsberger steht fest: „Ich sehe die Chance auf den ersten Finanzminister nach vielen Jahren, der etwas für den Kapitalmarkt tut und dem Kaufkraftverlust entgegenwirkt. Das ist positiv für die Vermögensbildung, Pensionsvorsorge usw.“ Die Abschaffung der Kapitalertragsteuer wäre ein positives Signal, Menschen zu motivieren, in Fonds und somit auch in erfolgreiche Unternehmen zu investieren. „Immerhin ist es versteuertes Geld, das hier investiert wird, und warum sollte man dafür doppelt Steuern zahlen müssen?“ Es braucht auch die Einführung der Behaltefrist. „Um nicht Spekulanten, die Aktien nur kurzfristig halten und dann kursgewinnend verkaufen, zu bevorzugen, sondern die langfristig orientierten Anleger.“