Es muss ja nicht gleich ein nostalgischer Ghettoblaster sein. Aber auch er feiert eine Renaissance, vor allem in den USA.

Der öffentliche Raum wird wieder ungefragt beschallt, dank portabler Lautsprecher und postpandemisch entfesselter Lebensfreude. Schlimm?

Neulich auf einem Badesteg an der Alten Donau, die ihrem Namen zum Trotz fast nur von Jungvolk bespielt wird. Bespielt, beschallt, akustisch befeuert. Ein ergreifend deplatziert wirkender Herr fortgeschrittenen Alters krächzt entnervt in sein Handy: „Diese asozialen Proleten spielen die grässliche Musik aus ihren Radios so laut, dass ich dich nicht verstehe.“