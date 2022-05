Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Schulmassaker in den USA: Ein 18-Jähriger eröffnet in einer Volksschule in Texas das Feuer. Mindestens 19 Kinder sterben. Mehr dazu

Heftige Bombardierungen im Osten der Ukraine: Die russischen Streitkräfte versuchen nach ukrainischen Angaben, mit heftigen Bombardierungen Schlüsselpositionen im Osten der Ukraine zu erobern. Russland versucht demnach die Städte Sewerodonezk und Lyssytschansk einzukreisen. Die Ukraine berichtete zudem von heftigen Kämpfen um Bachmut. Mehr dazu

Wiener Stadtstraßen-Baustelle wieder besetzt: Die im Februar geräumte Baustelle „Wüste“ wurde am Mittwoch von Aktivisten wieder blockiert. Mehr dazu

Notstand in Ungarn wegen Ukraine-Krieg: In Ungarn gilt ab Mitternacht erneut eine Notstandssituation, diesmal mit Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Es handelt sich um die Nachfolgeregelung des bald auslaufenden Notstandes wegen der Corona-Pandemie. Die Ankündigung kommt nur wenige Stunden nach der Modifizierung des Grundgesetzes im Parlament mit der Zwei-Drittel-Mehrheit der Regierungspartei Fidesz. Mehr dazu

Attentatsplan gegen Ex-US-Präsident Bush aufgedeckt: Ein 52 Jahre alter Mann aus dem Irak ist festgenommen worden. Der Mann ist US-Medien zufolge Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Mehr dazu

Voest-Chef warnt - "ohne Gas kein Stahl": Voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner fordert mehr Infos und Taten vom Staat. Mehr dazu

Michael Ludwig, der Spielverderber? Der Bund beendet mit 1. Juni die Maskenpflicht weitgehend für drei Monate – Wien geht postwendend (wieder) einen Sonderweg, schreibt Martin Stuhlpfarrer in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die "Neue Freie Presse" über neues Leben in der Sowjetukraine. Mehr dazu [premium]