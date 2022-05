Slowenisches Parlament wählt Ex-Topmanager Golob zum neuen Premier

Nach seinem Erdrutschsieg bei der Wahl im April konnte der Quereinsteiger rasch eine Mehrheit mithilfe zweier Parteien des linken Spektrums sichern.

Das slowenische Parlament wählt am Mittwoch den grün-liberalen Ex-Topmanager Robert Golob zum neuen Ministerpräsidenten. Der Quereinsteiger war erst am Montag mit Regierungsbildung beauftragt worden, hatte sich die für seine Wahl erforderliche absolute Mehrheit aber schon im Vorfeld gesichert. Mit seiner „neuen Freiheitsbewegung" (GS) hatte er einen Erdrutschsieg bei der Parlamentswahl am 24. April erzielt. Golob löst den umstrittenen rechtskonservativen Premier Janez Janšaab.

Golob will eine Drei-Parteien-Regierung aus seiner Bewegung, den Sozialdemokraten (SD) und der Linken anführen. Diese soll schon Anfang Juni ihr Amt antreten. Davor sind noch Hearings der Ministerkandidaten im Parlament sowie die Bestätigung des Kabinetts durch die Volksvertretung vorgesehen. Das Koalitionsabkommen unterzeichneten die Chefs der drei Regierungsparteien am Dienstag. Sie haben mit 53 von 90 Mandaten gemeinsam eine klare Mehrheit im Parlament.

Sprung in die erste Reihe der Politik

Der langjährige Chef des staatlichen Stromversorgers „Gen-I" war erst im Jänner in die Politik eingestiegen, indem er eine kleine außerparlamentarische Grün-Partei übernahm und sie zur "Freiheitsbewegung" umwandelte. Der Unmut vieler Slowenen über den autoritären und spaltenden Regierungsstil Jansas sorgte bei der Parlamentswahl für eine Rekordbeteiligung und einen Erdrutsch zugunsten Golobs, dessen Bewegung die absolute Mehrheit nur knapp verfehlte. Als Regierungschef will er insbesondere eine Agenda des grünen Wandels vorantreiben. Europapolitisch möchte sich die neue Mitte-Links-Regierung wieder stärker an den westlichen EU-Staaten orientieren, nachdem Slowenien unter Jansa stark ins Fahrwasser des umstrittenen ungarischen Premiers Viktor Orban geraten war.

Die Sitzung, bei der über Golobs Bestellung abgestimmt wird, beginnt um 15 Uhr. Ein genauer Zeitplan stand am Vormittag noch nicht fest. Beobachter erwarten, dass sich die Diskussion bis in den Abend hinziehen wird. Bei der Wahl kann der künftige Premier auf 55 Stimmen zählen. Neben den Mandataren der drei Koalitionsparteien wollen ihn nämlich auch die beiden Abgeordneten der italienischen und ungarischen Volksgruppe unterstützen.

Minister-Hearings

Golobs Ministerteam soll Anfang Juni bestellt werden. Die Ministerkandidaten werden sich vor der Bestätigung durch die Volksvertretung bereits am Freitag, Samstag und kommenden Montag den vorgeschriebenen Hearings in den zuständigen Parlamentsausschüssen stellen. Wegen einer Blockade der konservativen Opposition wird die neue Regierung zunächst 17 Minister haben, davon drei ohne Portefeuille. Das ist die gleiche Ressortverteilung wie bei der scheidenden Regierung.

Trotz anderen Plänen muss Golob die bisherige Aufgabenverteilung beibehalten, um das angepeilte Tempo der Regierungsbildung halten zu können. Die rechtskonservative SDS-Partei des Noch-Regierungschefs Janez Janša hat nämlich die erforderlichen Gesetzesänderungen für die neue Ressortverteilung mit einem Referendumsantrag ausgebremst. Somit wird Golob seinen Plan einer Regierung mit 20 Ressorts, darunter auch ein neues Klimaministerium und ein Ministerium für solidarische Zukunft, erst etwas später nach der Formierung seines Kabinetts umsetzen können.

(APA)