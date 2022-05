Etro ernennt Marco De Vincenzo zum neuen Kreativdirektor

Mit dem Italiener Marco De Vincenzo bekommt die ebenso aus Italien stammende Marke Etro einen neuen Kreativchef. Wen er ablöst und was der Designer bisher gemacht hat.

Marco De Vincenzo wird ab kommenden Monat, dem ersten Juni, neuer Kreativdirektor bei Etro und übernimmt damit die Leitung der Damen-, Herren- und Wohnkollektionen. Während der Mailänder Modewoche Ende September sollen seine ersten Entwürfe im Rahmen der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2023 gezeigt werden.

Der italienische Designer wird die Kinder des Etro-Gründers Gerolamo, Veronica und Kean Etro, ablösen, wobei die beiden weiterhin mit dem 54-jährigen Modehaus zusammen arbeiten wollen. Der Schritt erfolgt, nachdem die Familie Etro im Sommer letzten Jahres eine Mehrheitsbeteiligung an die Private-Equity-Firma L Catterton verkauft hat.

Mittwochmorgen teilte De Vincenzo seine Freude via sozialem Netzwerk Instagram. „Ich würde gerne meine Freude über die Ernennung zum Kreativdirektor von Etro mit euch teilen! Danke an alle, die immer an meiner Seite sind“, ist unter einem Porträt des Designers zu lesen.

Der in Messina geborene Designer bleibt dem Luxusmaison Fendi, bei dem er seit 2000 als Chefdesigner für Lederwaren tätig ist, erhalten. Im Jahr 2009 brachte er eine eigene Kollektion auf den Markt und erhielt 2014 eine Investition vom Mutterkonzern LVMH - das unter anderem Fendi besitzt und an L Catterton beteiligt ist. 2019 zeigte De Vincenzo seine erste Herrenkollektion auf der Pitti Uomo.

Im April letzten Jahres kaufte der Designer den 45-prozentigen Anteil seiner gleichnamigen Marke von LVHM zurück, bevor er damit im Februar 2022 zur Mailänder Modewoche zurückkehrte. Für seine dort gezeigte Herbstkollektion arbeitete er mit gebrauchter Mode, die er in den Jahren zuvor in Secondhand-Läden aufgestöbert hatte.

Mustervorlage

Etro ist bekannt für eine gemusterte, bunte Ästhetik, insbesondere für das charakteristische Paisley-Motiv. Auch auf edle Stoffe legt man im italienischen Haus viel Wert, es wurde 1968 schließlich als Textilfirma gegründet, bevor es in den Achtzigerjahren expandierte.

Fabrizio Cardinali, CEO von Etro, ist davon überzeugt, dass De Vincenzo die gemusterte Ästhetik von Etro in seine eigene Richtung weiterzuentwickeln weiß. „Wir sind sicher, dass Marco mit seinem Gespür für Farben, Drucke und Stoffe das außergewöhnliche Erbe von Etro am besten in neue Interpretationen für die verschiedenen Kollektionen der Marke umsetzen und auch der Welt der Accessoires neuen Schwung verleihen kann“, hieß es in einer Mitteilung.

(evdin)