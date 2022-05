Umarmungen reduzieren Stress - aber nur bei Frauen

(c) Getty Images (Hannibal Hanschke)

Wer sich vor Aufgaben, die Stress verursachen, umarmen lässt, hat gute Chancen, dass das Stresslevel dadurch sinkt. Das gilt zumindest für Frauen. Und für Männer?

Es scheint als hätten Umarmungen des Partners oder der Partnerin einen tatsächlichen Einfluss auf die eigene Stressregulierung. Das geht aus einer am Mittwoch in dem Fachjournal Plos One veröffentlichten Studie hervor. 76 Personen wurden dafür von einem Forschungsteam untersucht - Männer wie Frauen. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Produktion des Stresshormons Cortisol bei jenen, die ihren Partner oder ihre Partnerin umarmen durften, erheblich sank, verglichen zu jenen, die keine Umarmung bekamen. Beobachtet wurde der Unterschied allerdings nur bei den weiblichen Probandinnen - bei Männern scheint die Wirkung weniger stark.

Trotz relativ geringer Stichprobengröße, handle es sich um eine solide wissenschaftliche Erkenntnis, aufgrund fachgerechter Durchführung und fundierter theoretischer Grundlage, sagte Kory Floyd, Professor für Kommunikation an der Universität von Arizona, gegenüber dem US-amerikanischem Medium CNN. Floyd selbst war nicht an der Studie beteiligt. Eine Überraschung, dass Berührungen bei der Stressregulierung helfen, sei es keine.

„Liebeshormone“

Cortisol kann sich bekanntlich auf das Erinnerungsvermögen auswirken. Das mache Aufgaben, die Stress verursachen, umso schwieriger, heißt es von einem der Hauptautoren der Studie, Julian Packheiser, ein Postdoktorand am Netherlands Institute for Neuroscience.

Eine Umarmung eines nahestehenden Menschen setzt Oxytocin, ein Hormon, das man vor allem mit Schwangerschaften und Geburten in Verbindung setzt, frei - oft wird es auch als „Liebeshormon“ bezeichnet. Es fungiert als Botenstoff und ist in der Lage, den Cortisolspiegel zu senken. Diese körperliche Reaktion puffert, neben sozialer Unterstützung, der Untersuchung zufolge Stress ab.

Bereits zuvor deuteten Studienergebnisse darauf hin, dass längerer enger Körperkontakt, eine Massage etwa, Stress reduzieren kann. Der erst kürzlich veröffentlichte Artikel enthält jedoch wissenschaftliche Belege für eine unmittelbar beruhigende Option, eine Umarmung eben. Die sei schnell angewandt, ganz im Gegensatz zu einer Massage, heißt es vonseiten des Forschungsteams, und könne Stressfaktoren rascher abfedern.

Und Männer?

Warum bei Männern nicht derselbe Cortisol-Abfall beobachtet werden konnte, sei schwer zu sagen, räumte man ein. Vermutet wird eine soziale Ursache. Männer würden sich bei Umarmungen womöglich weniger wohlfühlen, weil sie sich nicht dem gesellschaftlich verbreiteten Idealbild des Mannes einordnen ließen.

Ein anderer Grund könnte sich auch aus dem Unterschied in den Berührungsrezeptoren von Männern und Frauen ergeben, so der Studienautor Packheiser gegenüber CNN. Der Ergebnisunterschied wäre jedenfalls unerwartet gewesen und würde nicht unbedingt so stehen bleiben.

(red)