Fast 3000 Neuinfektionen, 43 Personen auf Intensivstationen

3837 Menschen haben sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Im Krankenhaus liegen derzeit 541 Infizierte. 13 Tote werden in Zusammenhang mit Covis-19 gemeldet.

In Österreich sind in 24 Stunden 2998 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 2517 Fällen, die Sieben-Tage-Inzidenz sank aber leicht auf 196 Fälle je 100.000 Einwohner. 13 Todesfälle kamen seit dem Vortag hinzu. Im Krankenhaus lagen am Feiertag 541 Infizierte, acht weniger als am Mittwoch. 43 Betroffene werden noch intensiv betreut, eine Person weniger im Tages- und 15 weniger im Wochenvergleich.

Innerhalb eines Tages wurden 228.722 PCR-Tests eingemeldet, deren Positiv-Rate betrug 1,3 Prozent. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich 4.243.293 bestätigte Ansteckungen mit Sars-CoV-2 gegeben. Eine Infektion hinter sich haben 4.184.997 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 3560 als wieder frei von dem Virus. Die Zahl der aktiven Fälle sank daher auf unter 40.000 Betroffene.

3837 Impfungen

3837 Impfungen wurden am Mittwoch durchgeführt. Davon waren 179 Erststiche sowie 351 Zweit- und 3307 Drittimpfungen. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.827.980 Personen in Österreich zumindest eine Impfung erhalten. 5,9 Millionen Menschen und somit 65,9 Prozent der Einwohner verfügen über einen gültigen Impfschutz.

(APA)