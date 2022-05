"Die Presse" zum Hören: Gefangen im Wohlfühl-Algorithmus

Simon Sahner

Geboren 1989 in Heidelberg. Studium der Deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft und Geschichte an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Simon Sahner ist freier Autor und Mitherausgeber bei 54books, außerdem arbeitet er als Literaturwissenschaftler an der Universität Greifswald. Er beschäftigt sich vor allem mit Phänomenen der Gegenwartskultur, Digitalität und Literatur.