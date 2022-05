Wegen Kampfjets - Konflikt mit Türkei um griechische Inseln

Infolge ständiger Überflüge türkischer Jets, etwa über Samos und Rhodos, beschwert sich Athen nun bei der UNO. Die Lage zwischen den beiden Staaten ist seit längerem angespannt.

Die griechische Regierung will sich bei den Vereinten Nationen (UNO) darüber beschweren, dass die Türkei die Souveränitätsrechte etlicher griechischer Inseln in der östlichen Ägäis infrage stellt. Ein entsprechendes Schreiben soll am Donnerstagabend UNO-Generalsekretär António Guterres überreicht werden, berichtete der griechische Staatsrundfunk (ERT) am Donnerstag unter Berufung auf das Athener Außenministerium. Zu den betroffenen Inseln gehören beliebte Urlaubsziele wie Samos und Rhodos.

Die Lage zwischen den Nachbarstaaten und Nato-Mitgliedern ist seit Wochen extrem angespannt. Türkische Kampfjets überfliegen derzeit fast täglich bewohnte griechische Inseln. Ankara argumentiert, Griechenland verliere seine Souveränitätsrechte über mehrere Inseln vor der türkischen Küste, weil diese militarisiert sind. Das stehe nicht im Einklang mit den Verträgen von Lausanne (1923) und Paris (1947). Athen hingegen begründet die Militarisierung mit der Bedrohung durch zahlreiche an der türkischen Westküste stationierte Landungsboote und dem Recht eines jeden Staates auf Selbstverteidigung.

Streit zwischen Nachbarn

Der Streit um die Inseln ist nur einer von vielen Konflikten zwischen den Nachbarn. Erst Anfang der Woche stellte der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, öffentlich den Kontakt mit dem griechischen Ministerpräsidenten, Kyriakos Mitsotakis, ein - dieser existiere für ihn nicht mehr, sagte der türkische Präsident. Hintergrund ist die derzeit enge Zusammenarbeit der Griechen mit den USA, die in Griechenland etliche Militärbasen unterhalten. Mitsotakis hatte die USA zuletzt in einer Rede vor dem US-Kongress gewarnt, keine Kampfjets des Typs F-16 an die Türkei zu verkaufen, was Ankara ihm sehr übel nahm. Auch über Erdgasvorkommen im Meer streiten Ankara und Athen.

(APA)