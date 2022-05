Zehn bis 23 Betretungsverbote pro Tag in Wien

Zur Unterstützung der Polizei bei Gewalt in der Privatsphäre gibt es seit Juli 2021 ein eigenes Team, das bei Einsätzen den Beamten beim Einschreiten hilft. Seither gab es bereits rund 4500 Einsätze solcher Support-Teams.

Wien. 2020 wurden laut Kriminalstatistik 31 Frauen – zumeist von ihren Partnern oder Expartnern – ermordet. 2018 erreichte diese Zahl einen Höchststand von 41. Im Vergleich dazu: 2014 wurden 19 Frauen umgebracht. Es kam also zu mehr als einer Verdoppelung an Frauenmorden in Österreich.



Aufgrund dessen wurde im Juli 2021 das Projekt GiP-Support (Gewalt in der Privatsphäre) eingeführt. Das GiP-Support-Team unterstützt die ersten einschreitenden Polizisten in Wien bei Amtshandlungen mit Gefährdungs- und Gewaltpotenzial im privaten Bereich.



Im GiP-Support arbeiten Personen, die bereits Berufserfahrung im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt nachweisen können. Beispielsweise Präventions- und Opferschutzbeamte. Mithilfe dieser sollen die Polizisten im Einsatz eine aussagekräftige Gefahrenprognose treffen können, auf die sich weitere Maßnahmen stützen. Von den insgesamt 120 Mitarbeitern sind jeden Tag zwei in der Spitzenzeit zwischen 16 und zwei Uhr im Einsatz und drei jeweils für 24 Stunden.

Rückgang dank Maßnahmen

Den Leiter des Projekts, Chefinspektor Wolfgang Schlegl-Tiefenbacher, habe immer gestört, wie er sagt, dass den Opfern weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde als den Tätern. „Wir müssen dort ansetzen, wo es noch möglich ist, Gewalt zu verhindern – bereits bei der ersten Anzeige, beim ersten Notruf oder ersten Hinweis durch Nachbarn“, sagt Schlegl-Tiefenbacher. Man müsse sich vor allem auf Wiederholungstäter fokussieren, „weil eine Wiederholungstat in der Regel immer schwerer ist als eine Ersttat“. Allein in diesem Jahr gab es bereits 1596 Betretungsverbote in Wien. Er schätze, dass es pro Tag in Wien zehn bis 23 Betretungsverbote gibt. .



Seit der Gründung des GiP-Support-Teams wurde es etwa 4500-mal von den Beamten kontaktiert. In diesem Jahr gab es zwei Frauenmorde. „Wir sehen hier einen Rückgang durch die eingeleiteten Maßnahmen“, so der Leiter des Projekts.

Gefährdung wird eingeschätzt

Wird die Polizei zu einem Fall von Gewalt in der Privatsphäre gerufen, fahren sie als Ersteinschreiter zum Tatort. Dort informieren sie das GiP-Support-Team. Das versucht telefonisch, die Gefährdungslage für das Opfer einzuschätzen.



Dafür wird ein Fragebogen über das Odara-Tool abgearbeitet. Das Tool wurde bereits vor mehr als 25 Jahren für Polizisten entwickelt. Anhand von 13 Fragen, die etwa die Vorgeschichte des Täters, Vorstrafen, frühere Gewalttaten und Ähnliches betreffen, erstellt der GiP-Support eine Gefährdungseinschätzung für das Opfer. Diese kann niedrig, höher oder „high risk“ sein.



Nach dieser Einschätzung richten sich in Folge die weiterführenden Maßnahmen zum Opferschutz. Diese können bis hin zum Personenschutz, zur Aufnahme in ein Frauenhaus oder in ein Opferschutzprogramm reichen. Die Beamten sind dabei aber immer auf die Kooperationsbereitschaft des jeweiligen Opfers angewiesen.



Der GiP-Support ist telefonisch unter der internen Nummer 60500 oder per E-Mail (LPD-W-GiP-Support@polizei.gv.at) rund um die Uhr und sieben Tage die Woche erreichbar. (bek)

