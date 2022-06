Bevor mein Freund mich das erste Mal zu Hause besuchte, hatte ich einen hektischen Nachmittag damit zugebracht, sämtliche Trivialromane hinter den anspruchsvollen Werken zu verstecken, um ihn zu beeindrucken; erst als das Vertrauen zwischen uns gefestigt war, wagte ich es, meine Lieblinge wieder an sichtbarer Stelle einzuordnen, wo sie jetzt schon seit Jahren ihren festen Platz haben." - So beginnt Daniela Chana ihren Text über Bücher, die sie gerne liest, die ihr aber vor anderen peinlich sind. Eine Hommage an die leichtfüßige Trivialliteratur. Es liest Julia Pollak. Gastgeber ist Michael Köttritsch.

Alle Texte aus dem Spectrum finden sie hier.

Sprecherin: Julia Pollak

Schnitt und Ton: Georg Gfrerer

Musik: Cindy Lauper, True Colors