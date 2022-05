Soll man in Anleihen investieren?

(c) REUTERS (ADRIANO MACHADO)

Eine Frau geht am Gebäude der brasilianischen Zentralbank vorbei. Brasilianische Staatsanleihen sind derzeit begehrt.

Steigende Inflationsraten und höhere Zinsen belasten die Bondmärkte weltweit. Manch ein Fondsmanager wird mit selektiven Investments auch in diesem Umfeld fündig.

Wien. Die Inflation steigt, die Zinswende ist mittlerweile in vielen Ländern eingeläutet worden. Die Entwicklungen hinterlassen auch tiefe Spuren auf den Anleihemärkten: Die Kurse haben seit dem Herbst 2021 auch in dieser Anlageklasse teils deutlich nachgegeben. Schließlich droht in solch einem Umfeld ein wachsender realer Wertverlust bei historisch niedrig verzinsten Papieren, weshalb sich immer mehr Anleger von ihren Beständen trennen.



Wie dramatisch der jüngste Wertverlust auf den Bondmärkten ausfiel, lässt sich etwa anhand der Kursentwicklung des deutschen Bund-Future nachvollziehen. Es handelt sich hierbei um ein Derivat, bei dem Anleger auf die künftige Entwicklung einer zehnjährigen deutschen Bundesanleihe mit einem Kupon von sechs Prozent wetten können. Allein seit Anfang Jänner ist der Kurs des Bund-Future um rund zehn Prozent kräftig gesunken.