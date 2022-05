Ex-Formel-1-Chef Ecclestone mit Pistole in Brasilien festgenommen

(c) REUTERS (MAXIM SHEMETOV)

Bernie Ecclestone gab zu, Besitzer der entdeckten Waffe zu sein, konnte jedoch keine Dokumente vorlegen. Gegen Kaution wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wegen illegalen Waffenbesitzes ist der frühere Formel-1-Chefvermarkter Bernie Ecclestone in Brasilien vorübergehend festgenommen worden. Bei der Überprüfung seines Gepäcks am Flughafen von Campinas im Bundesstaat São Paulo hätten die Beamten eine Pistole entdeckt, berichtete der Fernsehsender Globo am Donnerstag. Ecclestone habe zugegeben, Besitzer der Waffe zu sein. Allerdings konnte er keine Dokumente für die Waffe vorlegen.

Der 91-Jährige gab an, er habe die Pistole vor fünf Jahren von einem Formel-1-Mechaniker gekauft und sie seitdem auf einem Landgut im Bundesstaat São Paulo aufbewahrt. Nach der Zahlung einer Kaution von 6060 Reais, etwa 1175 Euro, wurde der Brite auf freien Fuß gesetzt und reiste mit einem Privatflugzeug in die Schweiz. Ecclestone war mit seiner brasilianischen Frau Fabiana seit rund einem Monat in Brasilien und hatte dort mehrere Motorsport-Veranstaltungen besucht.

